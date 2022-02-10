Bakan Murat Kurum, koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandıkları yönünde bilgilerin paylaşılmasının hemen ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Kovid-19 testinin pozitif olarak çıktığını duyurmuştu.

Gelen son dakika haberinde ise hafif semptomlar gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testi taptırdığı ve test sonucunun da pozitif çıktığı bildirildi. Siyaset camiasından Bakan Kurum için arka arkaya geçmiş olsun mesajları yayınlanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajında Bakan Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerini gönderdi.