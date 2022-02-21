Bakan Bilgin'den Migros'a kötü haber: Soruşturma başlatıldı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden Migros deposunda çalışan 400 işçi, 3 Şubat tarihinden kendileri için verilen yüzde 8'lik zamma karşı çıktılar ve eyleme başladılar. İş bırakma eylemi devam ederken Migros yönetimi ani bir kararla eyleme katılan 257 işçiyi iş hukukunu bozmalarını gerekçe göstererek işten çıkardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eylemci işiler ve kamuoyunda gelen şikayetlerin değerlendirildiğini ve bu kapsamda bir soruşturma başlatıldığının açıklayarak, açıklamasında 'Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.' ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 21.02.2022 00:54