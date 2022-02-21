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Bakan Bilgin'den Migros'a kötü haber: Soruşturma başlatıldı!

Migros'un haklarını ve işlerini geri alabilmek için başlattıkları eylemden güzel bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros'un eylem yalan çalışanlarının şikayetlerinin dikkate alındığını ve şirket ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:54
Bakan Bilgin'den Migros'a kötü haber: Soruşturma başlatıldı!
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinden Migros deposunda çalışan 400 işçi, 3 Şubat tarihinden kendileri için verilen yüzde 8'lik zamma karşı çıktılar ve eyleme başladılar. İş bırakma eylemi devam ederken Migros yönetimi ani bir kararla eyleme katılan 257 işçiyi iş hukukunu bozmalarını gerekçe göstererek işten çıkardı.

Bu olayın hemen ardından işten atılan işçiler hem haklarını hem de işlerini geri istemek için yeni bir eyleme başladılar. İşten atılan işçiler Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki villasının önüne giderek eylemlerine devam ederken polis müdahalesiyle karşılaşan eylemciler yaka paça gözaltına alındılar. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan işçilerin şikayetlerine şimdi de bakanlık el attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eylemci işiler ve kamuoyunda gelen şikayetlerin değerlendirildiğini ve bu kapsamda bir soruşturma başlatıldığının açıklayarak, açıklamasında 'Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.' ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 21.02.2022 00:54
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Anahtar Kelimeler:
Migros EylemiVedat BilginMigrosa Soruşturma
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