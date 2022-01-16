Bağcılar'da patlama! Mahalleli sokağa döküldü..

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi sakinleri meydana gelen patlamalar nedeniyle panik halinde dışarı çıktı. 474 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonrası peş peşe patlamalar duyuldu.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kısa süre içerisinde bölgede olan ekipler yangını kontrol altına almayı başardı. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik alması sonrası kontrol altına alınan yangın sırasında peş peşe meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerini korkuturken bir kaç vatandaş bomba patla gibi ses çıktığını söyledi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.