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Araç sigortası kar yağışından dolayı oluşan hasarları karşılar mı?

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilerken, kara hazırlıksız yakalanan sürücülerde araçlarında meydana gelen hasarların sigorta tarafından karşılanıp karşılanmadığını araştırıyor. İşte, KASKO ve trafik sigortalarının hangi hasarları karşıladığının listesi..

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:43
Araç sigortası kar yağışından dolayı oluşan hasarları karşılar mı?
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Kar yağışlarından dolayı bir çok vatandaş, kar nedeniyle oluşan hasarların sigorta tarafından karşılanıp karşılanmadığı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kar yağışında dolayı meydana gelen hasarı sigorta karşılar mı? Karlı yolda hasar gören aracın zararı nasıl karşılanır?

Kar yağışından dolayı meydana gelen hasarı trafik sigortası karşılar mı?

Kar yağışı sırasında başka bir aracın yoldan kayarak size çarpması durumunda meydana gelen zarar trafik sigortası tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde siz de başka bir araca çarparsanız ve o araca zarar verirseniz araç zararı yine sigorta tarafından karşılanacaktır. Bu noktada sigorta şirketleri bir üst limit belirlemiştir. Bir araç kayarak size çarpması sonrası sigorta tarafından karşılanacak miktar en fazla 50 bin lira olur.

Yolda kar nedeniyle birden çok araç kaza yaparsa hasarı sigorta karşılar mı?

Birden çok aracın karıştığı kaza sonrasında trafik sigortası devreye girer ve zarar sigorta tarafından karşılanır. Bu durumda da şirketin üst limiti vardı ve bu limit her araç için 100 bin liradır.  

Karlı havada sürücü duvara çarparsa hasarı trafik sigortası karşılar mı?

Karlı havada sürücünün duvara veya elektrik direği gibi yerlere çarpması sonrası meydana gelen hasar trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Başka bir araçla meydana gelen kaza sigorta kapsamı içerisindedir. Şayet kamu malına zarar verilmesi durumunda söz konusu zarar trafik sigortası tarafından karşılanır. 


Son Güncelleme: 26.01.2022 12:43
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