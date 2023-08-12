Arabası olanlara büyük şok! Ocak 2024'ten itibaren kimse yapamayacak

Arabası olanlara büyük şok! Ocak 2024'ten itibaren kimse yapamayacak

Avrupa Birliği tarafından alınan bir kararda, 2024'ten itibaren tüm araçlarda krom kaplama sının kullanılması yasakladı. Bu karar nedeniyle artık arabalarda krom kullanılmayacak.

Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar, otomobil üreticilerini yüksek kaliteli malzeme görüntüsünü elde edebilmek adına yeni alternatif malzemeler aramaya sevk etti. Krom kaplama yasağının nedeni, elektro kaplamadan kaynaklanan havadaki emisyonların akciğer kanseri gelişimine katkıda bulunduğu iddialarından kaynaklanmaktadır.

Krom kaplama yalnızca otomobillerde değil, mutfak aletlerinde, aydınlatma ürünlerinde, banyo ürünlerinde vb. ürünlerde günlük kullandığımız birçok alanda kullanılıyor.

Avrupa Birliği tarafından alınan bir kararda, 2024'ten itibaren tüm araçlarda krom kaplama

Renault marka tasarımcısı Gilles Vidal, yaptığı bir açıklamada çevre dostu malzemelerde krom kaplamaya alternatif olabileceğini ifade etti. Fransız otomobil markası Renault, bu kararın arından araçlarında kayrak ve mantar döşeme ve geri dönüştürülmüş Alcantara malzeme kullanacağını duyurdu.

Gündem
36 il için kötü haber geldi! O tarihten itibaren cayır cayır yanacaklar
36 il için kötü haber geldi! O tarihten itibaren cayır cayır yanacaklar
Gününü internette geçirenler çok üzülecek! Artık bu saatler dışında internete izin yok
Gününü internette geçirenler çok üzülecek! Artık bu saatler dışında internete izin yok
Boşanma arefesinde olanlar aman dikkat! Nafakalarda devir sil baştan değişti
Boşanma arefesinde olanlar aman dikkat! Nafakalarda devir sil baştan değişti
Yılanlar o ilde kol geziyor! Bağda bahçede gezerken dikkat: Bir anda vücudunuzu sarabilir
Yılanlar o ilde kol geziyor! Bağda bahçede gezerken dikkat: Bir anda vücudunuzu sarabilir
Bugünden itibaren tamamen yasaklandı! Giriş ve çıkış yok: Onlarca il karantinada
Bugünden itibaren tamamen yasaklandı! Giriş ve çıkış yok: Onlarca il karantinada
Meteoroloji uyardı: O saatler arasında sakın dışarı çıkmayın: Gölgede bile yakacak
Meteoroloji uyardı: O saatler arasında sakın dışarı çıkmayın: Gölgede bile yakacak
İkinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler işe yaradı! Satışlarda gevşeme var..
İkinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler işe yaradı! Satışlarda gevşeme var..