Arabası olanlara büyük şok! Ocak 2024'ten itibaren kimse yapamayacak

Avrupa Birliği tarafından alınan bir kararda, 2024'ten itibaren tüm araçlarda krom kaplama sının kullanılması yasakladı. Bu karar nedeniyle artık arabalarda krom kullanılmayacak.

Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar, otomobil üreticilerini yüksek kaliteli malzeme görüntüsünü elde edebilmek adına yeni alternatif malzemeler aramaya sevk etti. Krom kaplama yasağının nedeni, elektro kaplamadan kaynaklanan havadaki emisyonların akciğer kanseri gelişimine katkıda bulunduğu iddialarından kaynaklanmaktadır.

Krom kaplama yalnızca otomobillerde değil, mutfak aletlerinde, aydınlatma ürünlerinde, banyo ürünlerinde vb. ürünlerde günlük kullandığımız birçok alanda kullanılıyor.





Renault marka tasarımcısı Gilles Vidal, yaptığı bir açıklamada çevre dostu malzemelerde krom kaplamaya alternatif olabileceğini ifade etti. Fransız otomobil markası Renault, bu kararın arından araçlarında kayrak ve mantar döşeme ve geri dönüştürülmüş Alcantara malzeme kullanacağını duyurdu.