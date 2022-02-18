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Antalya'da kahreden ölüm! Bir gencin filmde canlandırdığı rol gerçek oldu..

Antalya'da, uyuşturucu maddelerinin zararlarını anlatmak isteyen 'Koptum Bu Hayattan' isimli filmde rol alan Ayhan Akgün (19), isimli genç film vizyona girmeden uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti.

18 Şubat 2022 Cuma 15:16
Antalya'da kahreden ölüm! Bir gencin filmde canlandırdığı rol gerçek oldu..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce korkunç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Kızılsaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Ayhan Akgün'den haber alamayan yakınları gencin kapısını zorla açıp içeri girdi. Akgün'ün cansız bedeniyle karşılaşan yakınları durumu hemen polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ayhan Akgün'ün cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda ise Akgün'ün yaklaşık 1 hafta önce uyuşturucu yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi. 

Ayhan Akgün'ün ölümüne ilişkin başlatılan çalışmada ise bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Henüz vizyona girmeyen 'Koptum Bu Hayattan' isimli sinema filminde  rol alan Ayhan Akgün'ün orda uyuşturucu bağımlısı bir genci oynadığı öğrenildi. Filmin senaryosunda hem ailesine hem de arkadaşlarına veda mektubu yazan Akgün'ün rol gereği öldüğünün görüldüğü filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Nihat Arslan rol arkadaşının bu şekilde hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

 



Son Güncelleme: 18.02.2022 15:16
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAyhan AkgünUyuşturucuKoptum Bu Hayattan
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