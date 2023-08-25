Ankaralılara ücretsiz ulaşım müjdesi geldi! Çankaya'dan Gölbaşı'na o tarihe dikkat

30 Ağustos Zafer Bayramına sayılı günler kala EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar geldi. Ankara'da toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bilgisi verilirken açıklama haberimizde yer almaktadır.

EGO Genel Müdürlüğü açıklamasında toplu taşıma araçları ile Zafer Bayramı'nın 101. yılına özel olarak 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verileceği belirtildi. 06.00'dan başlayıp 24.00'a kadar devam edecek olan ücretsiz hizmette raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak yer alacak.





389 hat üzerinde hizmet verilecek olan yeni uygulamada EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergahları EGO CEP üzerinden mobil uygulamadan ulaşılabilir.