Adana'da korkunç olay! Mezardan 6 aylık cenin çıkarıldı..

Korkunç olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayda iddialara göre Adnan Kayas isimli bir kişi kabristan ziyareti için Ali Hocalı Mezarlığına gitti.

Aile mezarlarının başına gelen Adnan Kayas, dua ettiği sırada mezarın yanından küçük bir mezar kazıldığını fark etti. Yakınlarını arayan Kayas, oraya bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu. Yakınlarından 'Hayır' yanıtını alan Adnan Kayas durum hemen polise bildirdi ve izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğüne dair bir ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları çalışmalar sonucunda isimsiz olarak kazılan çocuk mezarını açtı.

Mezarı içinden 6-7 aylık olduğu düşünülen bir cenin çıkarken, ölü doğan bebeğin kime ait olduğunun belirlenebilmesi için adli tıp kurumu morguna gönderilmesine karar verildi. Polis ekipleri şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından mezara gömüldüğünü bulabilmek için bir çalışma başlattı.