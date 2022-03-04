Adana'da korkunç olay! Mezardan 6 aylık cenin çıkarıldı..

Korkunç olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayda iddialara göre Adnan Kayas isimli bir kişi kabristan ziyareti için Ali Hocalı Mezarlığına gitti.
Mezarı içinden 6-7 aylık olduğu düşünülen bir cenin çıkarken, ölü doğan bebeğin kime ait olduğunun belirlenebilmesi için adli tıp kurumu morguna gönderilmesine karar verildi. Polis ekipleri şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından mezara gömüldüğünü bulabilmek için bir çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 04.03.2022 14:20