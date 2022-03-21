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A101 31 Mart 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 Mart Ayı Aldın Aldın Fırsatları!

A101 31 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mart ayının son gününde A101'de yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde..

21 Mart 2022 Pazartesi 12:10
A101 31 Mart 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 Mart Ayı Aldın Aldın Fırsatları!
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A101 31 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mart ayının son gününde A101'de yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101 marketler her hafta birbirinden farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. A101 31 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda ise peki neler var? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

A101 alışveriş mağazalarında indirime girecek ve yeni haftada marketlere gelecek olan ürünler belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla bekledikleri aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte Mart ayının son haftasında yer alacak olan aktüel ürünler indirimleri..

A101 31 Mart 2022 Aktüel Ürünler Broşürü

A101 marketlere yeni haftada gelecek ürünler belli oldu. 24-31 Mart arası tarihlerinde A101 marketlerde yer alacak ürünler bugün itibari ile yayınlandı. Buna göre ise yeni haftada A101'e gelecek kampanyalı ürünler liste olarak sizlerle..

  • A101 marketlerde bu hafta 2 yıl servis garantili ve ücretsiz montaj avantajı ile birlikte SAMSUNG 4K Smart Tv, dahili wifi ve uydu alıcılı televizyon geliyor. İçerisinde Exxen, Netflix, Youtube ve Prime gibi akıllı uygulamaları ile Samsung 58 4K Crystal UHD TV 10,799TL fiyatıyla göze çarpıyor.
  • Hı-Level 55″ Ultra HD Webos Smart Led TV 5,999 TL
  • Hı-Level 39″ HD Android Smart Led TV 3,299 TL
  • Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1,799 TL
  • Piranha Smart TV Akıllı Kumanda 99,95 TL
  • Piranha Akıllı Telefon Ekran Büyütücü 39,95 TL
  • Piranha Akıllı Saat 149,95 TL
  • Piranha Ayaklı Youtuber Işığı 129 TL
  • SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 3999 TL.
  • SEG Bulaşık Makinesi 3599 TL
  • Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 1999 TL

A101 marketlere yeni haftada gelecek kampanyalı ve flaş ürünler yukarıda yer alan fiyatlarla vatandaşların ilgisine sunulacak. Bunun yanı sıra A101 marketlerde yer alacak diğer kampanyalı ürünler ise şu şekilde...

  • Apec Benzinli Moped 13,999 TL
  • Kask Filesi 22,95 TL
  • Neorpen Yüz Maskesi 24,95 TL
  • Motorcu Kol Bağlantılı Telefon Çantası 39,95 TL
  • Motorcu Torba Sırt Çantası 17,95 TL
  • Universal Motosiklet Sele Kılıf 19,95 TL
  • Gölgelikli Salıncak 699 TL
  • Katlanabilir Alüminyum Masa Tabure Seti 399 TL
  • Katlanır Kamp Sandalyesi 99,95 TL
  • Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 399 TL
  • Çantalı Kamp Ocağı 229 TL
  • Saklama Dolabı 6 Çekmeceli 299,95 TL
  • Çok amaçlı 4 Raflı Dolap 499,95 TL
  • Gardırop 3 Kapaklı 899,95 TL
  • Kitaplık 5 Raflı 289,95 TL
  • Çalışma Masası 219 TL

A101 24 Mart Aktüel Ürünler Katalog (Resimli)

Sizlerde yeni haftada A101 marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.03.2022 12:12
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