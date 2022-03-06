8 Mart'ta İstanbul'daki tüm toplu taşımalar kadınlara ücretsiz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle gün içerisinde kadınların kullandıkları tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbulkart sitesi üzerinden yapılan duyuruda gün içerisinde kadınlar tüm otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarından ücret ödemeden faydalanabilecekler.
Yapılan duyuruda geçiş tutarının üzerlerinden maksimum 5.48 liraya kadar bir hediye bedelinin olduğu ve kadınların kartlarındaki QR kod ile birlikte İstanbul genelindeki tüm toplu taşıma araçlarının ödeme noktalarından geçiş yapabilecekleri belirtildi.
Son Güncelleme: 06.03.2022 13:02