8 Mart'ta İstanbul'daki tüm toplu taşımalar kadınlara ücretsiz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle gün içerisinde kadınların kullandıkları tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbulkart sitesi üzerinden yapılan duyuruda gün içerisinde kadınlar tüm otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarından ücret ödemeden faydalanabilecekler.

8 Mart gününe özel kampanyaya ilişkin yapılan duyuruda ise 8.03.2022 tarihinde kadın yolcuların İstanbulkart Mobil sistemlerindeki QR kod ile geçişlerinde geçiş iadelerinin yapılacağı ve İBB'nin hediye geçiş tutarları ise elektronik para ödemesi olarak QR ödemesinin yapıldığı dijital karta geri yükleneceği ifade edildi.

Yapılan duyuruda geçiş tutarının üzerlerinden maksimum 5.48 liraya kadar bir hediye bedelinin olduğu ve kadınların kartlarındaki QR kod ile birlikte İstanbul genelindeki tüm toplu taşıma araçlarının ödeme noktalarından geçiş yapabilecekleri belirtildi.