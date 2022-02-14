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5 kuruma toplam 530 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları..

Kam kurum ve kuruluşlar için personel alımına ilişkin ilanlar peş peşe yayınlanmaya başladı. Son olarak 5 kurumun toplamda 53 personel alımı yapacağına dair ilanında yeni güncellemeler yapıldı. İşte, 53 personel alımı yapacak kurumlar ve başvuru şartları..

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:56
5 kuruma toplam 530 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları..
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Türkiye genelinde on binlerce kişi kamu ve kurum kuruluşların personel alımlarına ilişkin yayınlanan ilanları takip ediyor.

Son güncellenen ilanlarda ise 5 kamu kuruluşunun toplamda 53 personel alımı yapacağı bilgisi paylaşılırken adaylar başvuru şartları ile ilgili merak ettikleri konuları araştırıyorlar.

Yayınlanan son ilanlar içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun yanı sıra Karabük Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi'nin personel alımı yapacağına dair bir haber paylaşıldı.

 

Toplamda 530 kişi alımı yapılacağı ile ilgili duyuruda başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgilerde paylaşıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2022 15:56
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