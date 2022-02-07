4 milyon haneye doğal gaz destek ödemeleri Mart ayında başlıyor!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında merak edilen tüm sorulara yanıtlar verdi. Birçok ailenin merakla beklediği doğal gaz destem ödemelerine ilişkin de bilgiler veren Bakan Yanık, bu güne kadar 1,8 milyar lira kömür desteği verdiklerini ve doğal gaz desteğinde de 4 milyon haneyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Derya Yanık, doğal gaz desteği ile ilgili başvuruların Şubat ayının ikinci yarısı itibariyle alacaklarını belirterek, başvurular sonrasında planlanan ödemelerinde ihtiyaç sahiplerine Mart ayı içerisinde vereceklerini söyledi. Bakan Yanık, ödeme miktarları ile ilgili açıklamasında yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir yardımın söz konusunun olduğunu ifade etti.