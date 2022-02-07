İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...

4 milyon haneye doğal gaz destek ödemeleri Mart ayında başlıyor!

4 milyon haneyi kapsayacak olan doğal gaz desteği ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, başvuruların Şubat ayının ikinci yarısında başlayacağını ödemelerinde Mart ayında yapılacağını söyledi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:03
4 milyon haneye doğal gaz destek ödemeleri Mart ayında başlıyor!
Takip Et:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında merak edilen tüm sorulara yanıtlar verdi. Birçok ailenin merakla beklediği doğal gaz destem ödemelerine ilişkin de bilgiler veren Bakan Yanık, bu güne kadar 1,8 milyar lira kömür desteği verdiklerini ve doğal gaz desteğinde de 4 milyon haneyi hedeflediklerini kaydetti. 

Bakan Derya Yanık, doğal gaz desteği ile ilgili başvuruların Şubat ayının ikinci yarısı itibariyle alacaklarını belirterek, başvurular sonrasında planlanan ödemelerinde ihtiyaç sahiplerine Mart ayı içerisinde vereceklerini söyledi. Bakan Yanık, ödeme miktarları ile ilgili açıklamasında yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir yardımın söz konusunun olduğunu ifade etti.

 



Son Güncelleme: 07.02.2022 13:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
4 Milyon HaneDoğal Gaz DesteğiDoğal Gaz Destek BaşvurularıDoğal Gaz ödemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Nergis Çorakçı kimdir? Nergis Çorakçı hakkında bilgiler
TJK 7 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler
Güven Hokna kimdir? Kaç yaşındadır?
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılır?
Simay Tüzün kimdir? Nerelidir? Simay Tüzün nerede oturuyor?
Arzu Gamze Kılınç kimdir, nerede doğmuştur? Arzu Gamze Kılınç evli mi? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında?
Çağlar Ertuğrul kimdir, nerede doğmuştur? Çağlar Ertuğrul evli mi? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
Tunç Oğuz kimdir? Nerelidir? Tunç Oğuz kaç yaşında?
KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandıran Serkay Tütüncü kimdir ? Nerede doğmuştur? Serkay Tütüncü evli mi? Serkay Tütüncü kaç yaşında?
Çiftçiye 5.5 Milyarlık destek müjdesi
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir? Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç nereli, kaç yaşında?
Why Are You Like This dizisi konusu nedir? Why Are You Like This Dizi yorumu ve incelenmesi
Yılmaz Kunt kimdir? Nerelidir? Yılmaz Kunt kaç yaşındadır?
Macit Koper kimdir? Usta oyuncunun hayatı
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 7 Şubat 2022 Pazartesi
How I Meet Your Father Dizisi Konusu nedir ?
Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.