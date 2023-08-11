36 il için kötü haber geldi! O tarihten itibaren cayır cayır yanacaklar

Daha Sıcak ve Sıcaklık Rekorları Tehlikede: Meteoroloji, 36 Derecenin Üzerindeki Sıcaklar İçin Uyardı

Türkiye'nin sıcak hava dalgası devam ediyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sonunda açıkladı: Bugün 36 il, sıcaklık rekorlarına meydan okuyacak! Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkarken, serinlemek neredeyse imkansız hale geliyor.

Türkiye'nin Sıcaklık Savaşı Devam Ediyor: 35 Derecenin Üzerine Çıkacak!

Türkiye'nin her köşesini etkisi altına alan sıcak hava dalgası, vatandaşları adeta bir terleme maratonuna sürüklüyor. Ağustos ayı, termometrelerin kırmızı bölgeye çıktığı günler olarak tarih yazıyor. Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklık rekorları kırılırken, sıcak havanın etkisi hâlâ azalmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının aşırı yükseldiği 10 Ağustos Perşembe günü için önemli bir uyarıda bulundu. MGM uzmanları, 36 ilin termometrelerinin 35 derecenin üzerine tırmanacağını açıkladı. Bu sıcaklık seviyesi, adeta serinlemek isteyenlere adeta bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında insanlar serinlemek için gölge ararken, hava durumu uzmanları vatandaşları sıcaklık dalgası konusunda uyarıyor. Yetkililer, özellikle dışarıda uzun süre kalmamanın, bol su içmenin ve güneşten korunmanın önemini vurguluyor. Sıcaklık rekorları tehditkar bir şekilde tırmanırken, vatandaşlar da serinlemek için ellerinden geleni yapıyor.

Hava Sıcaklığı Rekorlarına Göz Kırpan 10 Ağustos: 36 İl 35 Derecenin Üzerinde Terleyecek!

Türkiye, sıcaklık rekorlarına meydan okumaya devam ediyor. Bugün, 10 Ağustos Perşembe günü, 36 ilde sıcaklık termometreleri 35 derece ve üstüne tırmanacak. Her yerde yükselen sıcaklıkla birlikte, serinlemek artık adeta bir hedef haline geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 36 ilde hava sıcaklığı korkutucu bir seviyeye çıkacak. Sıcaklık grafiği yükselmeye devam ederken, insanlar serinlemek için neredeyse gölge arıyor.

Ancak sıcaklık sadece dışarıda değil, içeride de etkisini gösteriyor. Klima ve vantilatörler çalışıyor ama sıcaklık hâlâ cömertçe yayılmaya devam ediyor. Özellikle günün en sıcak saatlerinde evlerde bile bunaltıcı bir hava hakim oluyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklık dalgasının yaratabileceği risklere karşı vatandaşları uyarıyor. Ve belirgin bir şekilde uyarıyorlar: “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve minik yavrularımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” Uzmanlar, su tüketimine özel bir önem verilmesi gerektiğini ve mümkünse direkt güneş ışığının altında bulunmaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyorlar.

Bu sıcaklık savaşında galip çıkmak için vatandaşlar, serinlemek ve sağlıklarını korumak adına gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

Termometreler Rekorları Kıracak: İşte Bugün Sıcaklık Uyarısı Yapılan İller ve En Yüksek Tahminler!

Sıcaklık rekorları tüm hızıyla kırılmaya devam ediyor ve bugün de ülkenin birçok bölgesinde termometreler yüksek sıcaklıklara işaret ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı değerlendirmelere göre, sıcaklık uyarısı yapılan illerde hava durumu oldukça sıcak geçecek.

Aydın, Denizli ve Burdur gibi Güney Ege'nin tatil cennetleri, bugün 35 derece sıcaklıkla sıcaklığın zirvesine çıkacaklar. Ege Bölgesi'nde ise Konya, Karaman ve Ankara'nın da içinde bulunduğu iller, 36 derece sıcaklıkla terleyecek.

İç Anadolu Bölgesi'nin sıcak kucaklayan illeri arasında yer alan Çankırı ve Aksaray, 36 derece sıcaklıkla günü geçirecekler. Bununla birlikte, Nevşehir ve Niğde de 37 derece sıcaklıkla bu sıcaklık dansına eşlik edecek.

Sıcaklığın vurduğu noktalardan biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa, sırasıyla 39, 39 ve hatta 42 derece sıcaklıkla karşılaşacaklar. Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

Doğu Anadolu'nun sıcak yüzü Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane de 40 dereceye yakın bir sıcaklıkla bugününü geçirecek. Bu arada, Batman ve Siirt 45 derece gibi yüksek bir sıcaklığa maruz kalacaklar. Bölgenin diğer illeri olan Şırnak ve Hakkari ise 40 derecenin altına düşmeyecek.

Bütün bu sıcaklık uyarıları, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde özellikle dikkatli olmaları konusunda uyarmış durumda. Su içmeyi unutmamak ve mümkünse gölge yerlerde bulunmak, sağlığımızı korumak için önemli adımlar. Sıcaklık rekorları kırılırken, bir yandan da sağlığımızı korumak adına tedbirlerimizi almamız gerekiyor.