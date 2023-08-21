29 ilde evi olmayanlara müjde! TOKİ 4000 TL taksitle konut satışını başlattı

Son Dakika: TOKİ'den Büyük Fırsat! 29 İlde 4 Bin TL Taksitle 1+1, 2+1 ve 3+1 Ev Satışları Başlıyor Son dakika haberine göre TOKİ, 29 ilde toplamda 14 bin 60 konutu uygun taksitlerle satışa sunacak. Detaylar yazımızda.

TOKİ, Konut Sevdalılarına Müjde Verdi: 29 İlde 4 Bin TL Taksitle Ev Fırsatı!

Son dakika gelişmesine göre, TOKİ'nin ev sahibi olmak isteyenlere yönelik büyük kampanyası başlıyor. 29 ilde toplamda 14 bin 60 konut uygun taksitlerle satılacak. Detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

Son dakika haberine göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen büyük konut kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenler için kapılar aralanıyor. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 29 ayrı ilde toplamda 14 bin 60 konut satışı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TOKİ, ihale ilanlarına çıkarak konut projelerini duyurdu. TOKİ'nin resmi ihale sayfasında yayınlanan duyurulara göre, 29 farklı ilde 14 binden fazla konutun inşa edileceği ifade ediliyor.

Projeler kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri sunulacak. Başvuru yapacak adaylardan aranacak şartlar da belirlendi. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan kısa süreli ikamet edilmemesi veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuru yapacakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın alınmamış olması ve konut kredisi kullanılmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç),

- 18 yaşını doldurmuş olunması.

Konut kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Başvuru tarihleri ve ilgili detaylar için TOKİ'nin resmi sitesi takip edilebilir.



TOKİ'den Büyük Konut Fırsatı: Hangi İllerde ve Detaylar Neler?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber verdi. Başvuruların heyecanla beklenildiği TOKİ konut kampanyasıyla ilgili önemli detaylar açıklandı. İşte projenin ayrıntıları:

HANGİ İLLERDE OLACAK?

TOKİ'nin yeni konut kampanyası birçok ilde hayata geçirilecek. Kampanya kapsamında şu illerde konut projeleri başlatılacak:

Şanlıurfa, Kastamonu, Ankara, Aksaray, Trabzon, İstanbul, Yozgat, Denizli, Konya, Mersin, Karabük, Kırklareli, Kayseri, Kütahya, Adana, Bilecik, Ordu, Kocaeli, Çorum, Nevşehir, Niğde, Artvin, Kırıkkale, Aydın, Uşak, Gümüşhane, İzmir, Bolu, Manisa.

TAKSİT NE KADAR?

Geçen sene yapılan konut kampanyasında aylık taksitler 2 bin lira ile 3 bin 500 lira arasında değişmişti. Ancak bu yıl beklenen güncellemeyle aylık taksitlerin 4 bin liradan başlaması öngörülüyor. Bu durum, konut sahibi olmayı düşünenler için avantajlı bir ödeme seçeneği sunacak.

BAŞVURU NE ZAMAN?

Projelerin ihalesinin tamamlanmasının ardından konutların inşasına başlanacak. İnşaat sürecinin ilerlemesiyle birlikte başvuru süreci de duyurulacak. Başvuruların Ekim-Kasım aylarına denk gelmesi bekleniyor. Bu nedenle konut talebinde bulunmak isteyenler, duyuruları yakından takip etmeli ve başvuru tarihlerini kaçırmamalı.