2022 yılı için geçerli bedelli askerlik ücreti açıklandı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücreti ve süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlikte 2021 yılına göre yüzde 57 oranından bir artış kaydettiklerini söyleyen Bakan Akar, 2022 yılı için geçerli olacak olan bedelli askerlik ücretinin miktarının da belirlendiğini duyurdu.

BEDELLİK ASKERLİK ÜCRETİ 55 BİN 194 TL

Yapılan son değerlendirmelere göre bedelli olarak askerlik yapacak olan vatandaşların 2022 yılı için 55 bin 194 TL ödeyeceklerini söyleyen Bakan Hulusi Akar, askerlik çağına gelen yükümlülerin herhangi bir yaş sınırına tabi tutulmadan bedeli ödeyerek belirlenen süre dahilinde askerlik hizmetine başlayabileceklerini kaydetti.