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2022 Nisan Ayı Kaç Çekiyor?

Hangi Aylar 30 Gün, Hangi Aylar 31 Gün, Aylar Kaç Gündür, Nisan Ayı Neden Farklıdır, 2022 Nisan Ayı Kaç Çekiyor?

21 Mart 2022 Pazartesi 09:50
2022 Nisan Ayı Kaç Çekiyor?
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İnsanların en merak ettiği konular arasında yer alan "Nisan ayı kaç çeker?" sorusu yanıt buldu.. Ramazan ayının yaşanacağı Nisan ayında ayın kaç çekeceği merak edilen konular arasında kendine yer bulmuştu.. İşte Nisan ayı kaç çekeceği açıklandı..

2022 NİSAN AYI 30 ÇEKER.

Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları

  1 - Ocak

   31  

  2 - Şubat

   28 

  3 - Mart

   31 

  4 - Nisan

   30 

  5 - Mayıs

   31 

  6 - Haziran

   30

  7 - Temmuz

   31

  8 - Ağustos

   31

  9 - Eylül

   30

 10 - Ekim

   31

 11 - Kasım

   30

 12 - Aralık

   31


BİR AY NASIL HESAPLANIR?

1 ay, Ay'ın Dünya çevresi üzerinde bir kez dolanması ile geçen süreye denilen isimdir. Türkiye'de takvimlerin değiştiği süre zarfı boyunca ayların isimleri de buna bağlı bir şekilde değişmiştir. 19.yüzyıla kadar en çok hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyor idi. Dini aylar ise: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

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