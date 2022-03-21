2022 Nisan Ayı Kaç Çekiyor?

İnsanların en merak ettiği konular arasında yer alan "Nisan ayı kaç çeker?" sorusu yanıt buldu.. Ramazan ayının yaşanacağı Nisan ayında ayın kaç çekeceği merak edilen konular arasında kendine yer bulmuştu.. İşte Nisan ayı kaç çekeceği açıklandı..

2022 NİSAN AYI 30 ÇEKER.



Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları

1 - Ocak 31 2 - Şubat 28 3 - Mart 31 4 - Nisan 30 5 - Mayıs 31 6 - Haziran 30 7 - Temmuz 31 8 - Ağustos 31 9 - Eylül 30 10 - Ekim 31 11 - Kasım 30 12 - Aralık 31



BİR AY NASIL HESAPLANIR?

1 ay, Ay'ın Dünya çevresi üzerinde bir kez dolanması ile geçen süreye denilen isimdir. Türkiye'de takvimlerin değiştiği süre zarfı boyunca ayların isimleri de buna bağlı bir şekilde değişmiştir. 19.yüzyıla kadar en çok hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyor idi. Dini aylar ise: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.