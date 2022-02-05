200 bin üreticiye 630 milyon lira tarım desteği!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kundu turizm bölgesinde bulunan bir otelde faaliyet değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li de katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, toplantıdan sonra basının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Gazetecilere tarımsal alandaki kalkınmaların desteklenmesi amacıyla üreticiler için sürekli bir destek programları hazırladıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik yeni bir desteğin de kısa bir süre içerisinde verilmesini planladıklarını aktardı.

Hububat, baklagil ve sertifikalı tohum kullanım desteğini de içine alan destek programında büyükbaş hayvanların hastalıklarına yönelik tazminatlar ile kırsal kalkınma yatırımlarına da destek amaçlı toplam 200 bin üretici için 630 milyon lira civarında bir ödenek ayırdıklarını belirten Bakan Pakdemirli, ödemelerin bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi.