İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

200 bin üreticiye 630 milyon lira tarım desteği!

Tarım destekleri kapsamında hazırlanan programda 200 bin üretici için toplam 360 milyon lira bir bütçe ayrıldı. Ödemelerin bugünden itibaren hak sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:40
200 bin üreticiye 630 milyon lira tarım desteği!
Takip Et:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kundu turizm bölgesinde bulunan bir otelde faaliyet değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li de katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, toplantıdan sonra basının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Gazetecilere tarımsal alandaki kalkınmaların desteklenmesi amacıyla üreticiler için sürekli bir destek programları hazırladıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik yeni bir desteğin de kısa bir süre içerisinde verilmesini planladıklarını aktardı.

Hububat, baklagil ve sertifikalı tohum kullanım desteğini de içine alan destek programında büyükbaş hayvanların hastalıklarına yönelik tazminatlar ile kırsal kalkınma yatırımlarına da destek amaçlı toplam 200 bin üretici için 630 milyon lira civarında bir ödenek ayırdıklarını belirten Bakan Pakdemirli, ödemelerin bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını söyledi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 12:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
200 Bin çiftçiye Destek ödemeleriTarımsal Destek ödemeleriHububat ödemesiSertifikalı Tohum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

SGK Şahıs ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulama nasıl olur?
Radyometre nasıl çalışır?
Hasta kişilerin oruç tutma sorumluluğu nedir? Oruç tutamayan kişiler ne yapmalı?
6 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Şubat Pazar at yarışı programı
Cahil Periler dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Cahil Periler oyuncu kadrosu
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?
Son dakika! Ciro kaybı desteklerine başvuru süreci uzatıldı
Maaşını çekemeyen yaşlılara PTT'den müjde!
Serdar Ekşi kimdir? Serdar Ekşi ve Sedat Peker görüşmesi
EDHO Tufan Tezyürek ( Hüseyin Avni Danyal ) kimdir?
Dondurulan instagram kaç günde silinir? 2021 Dondurulan instagram ne zaman kapanır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği için gereken şartlar nelerdir?
TJK 5 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
İlker Yeğin kimdir? Oyuncu İlker Yeğin hakkında bilgiler
Oyuncu Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli, kaç yaşında?
Ramazan ve oruç hilali nedir? Oruca başlamak için hilalin görülmesi gerekli midir?
Evde bakım maaşı alabilmek için hangi şartlar gerekiyor? Maaşlar ne zaman yatacak?
Perfüzyonist maaşları ve çalışma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.