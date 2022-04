Geçtiğimiz günlerde yapılan zam ile kırmızı etin fiyatları yüzde 48'lik artışa neden olmuştu. Yakın zamanda yapılan açıklamayla birlikte vatandaşların ramazan ayı boyunca ucuz et yiyebilmesi için Et ve Süt Kurumlarında indirim yapılmaya başlandı. Peki et fiyatları devletin kurumlarında ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu zamlarla birlikte vatandaşlar zor zamandan geçmeye başladı. Ramazan ayında ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verildi. Tarım ve Orman bakanı tarafından yapılan açıklamayla birlikte Et ve Süt Kurumları'nda et satışı marketlerin fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 altında satış yapılacak.

Yapılan açıklamayla birlikte bugün Et ve Süt Kurumları'nda ve Tarım Kredi marketlerinin çoğunda et satışında indirime gidilecek. Vatandaşı sevindiren bu haber sonrasında et fiyatlarının ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla birlikte et fiyatları ne kadar olmuş durumda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte devletin tüm Et ve Süt Kurumları'nda ramazan boyunca yapılacak indirim vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Ramazan ayı boyunca sürecek bu indirim sayesinde iftar ve sahur sofralarında et yenilebilecek. Birçok kişinin beklediği bu indirim sonrası fiyatlar etikete yansımış durumda. Son etiketlere bakıldığında fiyatlar şu şekilde açıklandı. Bugün Ankara'da CNN muhabiri Ahmet Türkeş tarafından yapılan incelemeye göre fiyatlar gözlemlendi.

Ahmet Türkeş "Şu anda Ankara'da Et ve Süt Kurumu'nun genel müdürlüğünün yanındaki satış mağazasındayız. Mağaza büyük olmasına rağmen içi tamamen müşteri ile doldu desek yeridir. Burada büyük bir sıra var. Sıranın sebebi de nispeten diğer satış noktalarına kıyasla diğer et ürünlerinin avantajlı olması. Sığır burger 82 lira, Tekirdağ köftenin kilosu 96 lira, misket köfte 96 lira fiyatla satışa sunuluyor. Tavuk sarmanın kg fiyatı 36 lira, tavuk bagetin kg fiyatı 31.5 lira, tavuk but almak isteyen müşteri de kilosuna 28 lira verecek" ifadelerini kullandı.