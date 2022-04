Geçtiğimiz günlerde Garanti Bankası tarafından sunulan yakınını davet et kampanyası nedir? Garanti Bankası yakınını davet et kampanyasından ne kadar kazanılabiliyor? Kampanyaya katılım koşulları nelerdir?

Garanti Bankası tarafından hiçbir koşul istenmeden yakınını getiren kişilere ikramiyeler veriliyor. Müşteri kapasitesini arttırmak için yapılan bu kampanya sayesinde vatandaşlar kolay bir şekilde ikramiyelerini alabilecek. Sadece hesap oluşturulması gereken bu kampanyanın katılım koşulları nelerdir?

Garanti Bankası Yakınını Davet Et Kampanyasının Koşulları Nelerdir?

Garanti Bankası müşteri sayısını arttırmak ve vatandaşlara istediği gibi harcayabileceği nakit desteği sunmak için yeni kampanyasını başlatmış durumda. Herkes tarafından merak edilen yakınını davet et kampanyasında hangi koşulların istendiği merak ediliyor. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan yazı şu şekilde "Yakınlarınızı Garanti BBVA Mobil’den müşterimiz olmaları için davet edin, promosyon kodunu girdiklerinde hem siz hem de davet ettiğiniz kişi 100’er TL kazanın!" Tek koşul olarak Garanti Bankası'nın mobil bankacılığını kullanılması isteniyor. Garanti Bankası BBVA mobil kullanan kişiler uygulama üzerinden gerekli alana giderek yakınını davet et kampanyasına katılım sağlayabiliyor.

Yakınını davet et kampanyasında her kişiden 100 TL olmak üzere toplamda 500 TL'ye kadar nakit kazanılabiliyor. Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et adımlarını takip ederek promosyon kodunu yakınlarınızla paylaşarak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Garanti BBVA mobil uygulamasını kullanmakta olan herkes kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

Kampanyaya Nasıl Katılım Sağlanıyor?

Kampanyadan nakit tutarı kazanabilmek için Garanti BBVA müşterisi olmayan 18 yaş üstündeki kişiler davet edilerek yararlanılabiliyor. Kampanya süresince davet ettiğiniz her kişi başına 100 TL, toplamda 500 TL kazanmış olacaksınız. Garanti Bankasının sınırlı olarak sunduğu bu kampanyaya gerekli adımları yerine getirerek kazanım sağlayabilirsiniz. Davet ettiğiniz kişi Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek temassız müşteri olma teknolojisi ile Garanti Bankası müşterisi olmalıdır. Ardından Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşarak paylaşılan promosyon kodu giriş alanına ilgili 8 haneli kodu girer ve onaylar. Bu sayede davet eden kişi 100 TL ikramiyesini kazanmış olmaktadır. Davet edilme sonrasında onaylanan promosyon kodu ile iki hafta içerisinde vadesiz hesaba kazanılan tutar aktarılır.