Son günlerde gündemde yer edinen EYT ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Son Dakika Gelişmesi! Bakan Vedat Bilgin Açıkladı!

Son günlerde gündemde yer edinen EYT ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların merakla beklediği gelişmeler arasında yer alan yeni kanun ile ilgili açıklama yapılması bekleniyordu. Prim günlerini doldurmuş ve emekli olmak için yaşını bekleyen milyonlarca vatandaş müjdeli haberi beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Buna göre ise EYT müjdesi geldi mi merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin neler söyledi? İşte detaylar..

5 milyon vatandaş emekli olmak için aylardır bekleyişini sürdürüyor. Devlet tarafından gelen haberler ile birlikte her seferinde umutlarını tazeleyen vatandaşlar bugün canlı yayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in haberi sonrasında ise yıkıldı. Her sene beklenen EYT düzenlemesi ile ilgili her geçen gün partilerde yeni çalışmalar düzenlenirken mevcutta bir çalışmanın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

MALTEPE'DE MİTİNG YAPILACAK

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar seslerini duyurabilmek amacı ile Ramazan'ın bitişi ile birlikte 15 Mayıs tarihinde Maltepe'de miting yapmak için resmi kanallara başvurularını gerçekleştirdi.

Her geçen gün artan EYT sesleri ile birlikte gündemde ana konu maddeleri arasında yer alan düzenlemelere ilişkin ise herhangi bir çalışmanın olmaması vatandaşlardan tepki çekti. Maltepe mitingi sonrasında ise siyasi partilerin desteği ile de birlikte EYT yasasının çıkması için 5 milyon vatandaşın bekleyişi sürüyor.

Mücadelelerini bırakmayan ve yıllardır EYT yasası için emek veren 5 milyon vatandaş sıcak gelişmelerin yaşanmasını bekliyor.

EYT çıkacak mı 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında konuştu. Bakan Bilgin, “Şu anda bizim gündemimizde bu yok” dedi.

EYT için 3600 ek göstergenin yasalaşmasından sonra çalışmalara başlanması bekleniyor.