Bayram öncesinde emekliler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kolayca başvurulan ve onaylanan kredi duyurusu yapıldı. Emekliler için sunulan kredi imkanının detayları neler?

Emeklileri sevindirecek haberler art arda gelmeye devam ediyor. Bu sefer de müjedli bir kredi haberi emeklilere duyuruldu. Kamu ve özel bankalar tarafından sunulan bu krediye başvuru yapmak çok kolay. Peki; emekli hesaplarına kredi nasıl verilir, emekliler nasıl kredi alır, emeklilere 20000 TL kredi verilir mi?

Emekliler İçin Kredi İmkanı Nedir?

Nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanya kapsamında emeklilerin kredi çekmesi kolaylaşıyor. Kamu ve özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanya kapsamında emeklilere 15000 TL kredi imkanı sunuluyor. Başvuru kolaylığı sunan kredi kampanyasında başvurular 5 ila 10 dakika arasında sonuçlanıyor. Kredi başvurusu olumlu sonuçlanan emekli vatandaşlar, kredilerini 3 ay erteleme ile ödeyebiliyor ve 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Peki; emekliler bu kampanyadan nasıl yararlanır, nasıl başvuru yapar?

Emekli Vatandaşlar Nasıl Kredi Başvurusu Yapar?

Emekli vatandaşlar için sunulan bu kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların kredi başvurusu yapması çok kolay. Krediden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, diledikleri şubeye kimlik kartları ile giderek başvuru yapabilirler. Şubeye gitmek istemeyen emekli vatandaşlar ise mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ya da çağrı merkezlerinden kredi başvurusu yapabilir. Kredi başvuruları ortalama 5 ila 10 dakika içerisinde sonuçlanıyor.

Hangi Bankalar Emeklilere Kredi Kampanyası Kapsamında?

Nakit ihtiyacı bulunan emeklilerin kolayca başvuru yapabileceği bu kampanya gerek kamu gerekse özel bankalar tarafından uygulamaya geçirildi. Özellikle de emekli vatandaşların kolay bir şekilde kredi kullanabilmesi için; Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'da kampanyaya katılan bankalar arasında yer alıyor.

Emekliler Kaç TL'ye Kadar Kredi Alabilir?

Emeklilerin ihtiyaçları için sunulan bu kampanya kapsamında düşük ya da yüksek miktarlı kredi almak mümkün. Kredi başvurusu için alt limiti bulunmayan kampanyada üst limit 14750 TL olarak belirlendi. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vade imkanı bulunan bu kredi kampanyası, emekli vatandaşlara 14750 TL kredi imkanı veriyor olsa da, kredi notu yüksek ya da sicili temiz olan emeklilerin daha yüksek tutarlarda kredi almaları mümkün. Kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar; bankalarıyla iletişime geçebilir, web sitelerinden detaylı bilgi alabilir.