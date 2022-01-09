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Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL faizsiz krediden kimler yararlanabilir?

Köyümde Yaşamak İçin Birçok Nedenim Var isimli proje dahilinde köylerine dönecek vatandaşlar tarım ve hayvancılık alanına yönelmekte. Bu sene de uygulamada olan proje ile binlerce vatandaş büyükşehirde yaşamayı bırakarak köye dönüş yapıyor. Peki, Köye Dönüş Projesi nedir, başvuruları nedir? İşte Köye Dönüş Projesi detayları…

09 Ocak 2022 Pazar 03:12
Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL faizsiz krediden kimler yararlanabilir?
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Ziraat Bankası Köye Dönüş Kredisi

Ziraat Bankası’nın verdiği 100 bin TL ve 150 bin TL arasındaki krediden yararlanarak köye dönüş yapan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor. Büyükşehirden köyüne dönerek tarım ve hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlar gerekli şartlara uydukları taktirde bu sene için başvuru yapabilirler. 2021 senesinin sonuna dek sürecek projenin başvuru tarihleri yaşanan il ve ilçenin tarım müdürlüklerince belirlenirken, başvuru alımları etap etap alınıyor.

Faizsiz 84 ay vadeli kredi başvurusu

Türkiye’nin dört bir yanında yer alan Tarım Müdürlükleri’nin başlattığı kampanya bu sene de devam etmekte. Ziraat Bankası’nın verdiği proje yardımından köylerine dönüş yapmak isteyen herkes yararlanabiliyor. Başvurular faizsiz kredi olarak yapılıyor ve 84 aylık vade ile nakit ihtiyacı karşılanıyor. Detaylı bilgi için en yakınınızdaki Ziraat Bankası’na giderek detayları öğrenebilirsiniz.

7 sene vadeli kredi 32 ilde onaylandı

Geçen sene başlayan projeyle alakalı ülkemizin 32 il valiliğince imzalanan protokolle hayata geçti. 14 ilde ise kredi imkanını kullanan vatandaşlar bulunuyor.

Köye Dönüş Projesi neleri kapsıyor?

Projeye dair ayrıntılar açıklandı. Bu doğrultuda kendisi için küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan, önceden de bu işi yapan ya da hala yapmaya devam edenler adına;

  • İşletme içindeki 6 ile 24 aylık hayvanın asgari 100 taneye tamamlanması,
  • Kredinin süreci boyunca, yani maksimum yedi sene (84 ay) işletmedeki küçükbaş hayvanların dişi olanları 100 tanenin altında olmamalı,

Ziraat Bankası bu krediyle tüm üreticiler adına 150 bin TL kredi desteği vermeyi amaçlıyor.

Ziraat Bankası’nın faizsiz kredi başvuru işlemleri

Projede belirtilen şartlara uyan kişiler, yaşadıkları yerin Tarım Müdürlüğüne giderek T.C kimlik bilgileriyle başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında bankanın verdiği krediyi alarak işlerine başlayabilirler. Ancak, küçükbaş hayvancılıkla uğraşacaklar ve 1. dereceden akrabalar arasında yapılan alım satımlar projeye dahil olmayacaktır.

150.000 TL faizsiz krediden kimler yararlanabilir?

- 18 yaş ve üzeri vatandaşlar

- Hayvancılıkla uğraşanlar ya da önceden küçükbaş hayvancılıkla uğraşmış olanlar

- İlk kez küçükbaş hayvancılıkla uğraşacakların değerlendirmesi bu proje kapsamında değildir

- Projeyle alınması planlanan hayvanlarla, küçükbaş hayvanların varlığı asgari oranda en az on tane olmalıdır

- Verilecek yatırım kredisiyle projedeki dişi hayvanların sayısı, edinilmiş hayvanların yüz baş altında olmamalı

- İkamet yeri işletmenin bulunduğu yerde olmalıdır

- Küçükbaş yetiştiriciliği yapılacak yerde ağıl yani barınak olmalıdır

- Üreticinin meradan faydalanması

- Senelik kaba yem ihtiyacının %50’sinin yetiştirilmesi

- Alınacak hayvanlar kişinin kendisine ait işletmesinden çıkması gerekiyor

- Projeye göre hayvan satıcılığı yapanlar yeniden aynı hayvanlar için kampanyadan faydalanamaz.

Proje için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 2021 senesinin sonuna dek başvurularını yapabilirler.


Son Güncelleme: 09.01.2022 03:12
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