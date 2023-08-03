Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! Bugün başvuran sabah 7500 TL acil nakit desteğini havada kapacak

Ziraat Bankası hızlı ve kolay onaylanan ihtiyaç kredisi kampanyası oluşturdu. 7.500 TL'ye kadar 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunulmaktadır. Bu fırsat size acil nakit ihtiyacınızı karşılama şansı verir. Haberimizde ödeme detaylarınızı göreceksiniz.

Ziraat Bankası, emekliler için çeşitli avantajlar sunmaktadır. 7.500 TL Nakit İhtiyaç kampanyası bu ay sonuna kadar devam ediyor. Bireysel kredi başvuruları 3 ay ödemesiz ve 36 ay vade ile yapılabilmektedir. Para aynı gün bankanızdan hesabınıza geçecektir. 5 dakika içerisinde tarafınıza ulaşacak olan ödemenin detaylarının da açıklandığı bildirildi.

Ziraat Bankası'na ait resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan kolayca kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kampanya ile kredinin gelir belgesi olmadan kullanılması mümkün olacaktır. Emekliler için de özel fırsatlar var. Kredi notunuz düşük olsa da Ziraat Bankası'ndan yıllık taksitiniz varsa en fazla 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ayrıca diğer bankalarla olan borçlarınızı her zaman kredi çekerek kapatabilirsiniz.





Ayrıca; sigortalı olarak çalışanlar bankanın internet şubesinden kolayca kredi başvurusunda bulunabilirler. Hesabınıza mobil uygulamamız üzerinden erişebiliyorsanız, bu kredi kampanyasından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası'na hesabı olan herkes nakit ihtiyaçlarını hızlı ve aynı zamanda da kolay bir şekilde karşılayabilirler. Kampanya, vatandaşlara düşük faiz oranları ve 3 ay vade seçeneği ile başlatıldı. Ziraat Bankası, önde gelen kamu bankalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve müşteri memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktadır.

Banka, çok sayıda kişiye maddi yardımda bulunmak amacıyla kampanyasını Ağustos ayı sonuna kadar sürdürecek. Bu seçenek, nakit gereksinimlerini karşılamak isteyenler için hazırdır.