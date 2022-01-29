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Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır?

Ziraat Bankası sim kartı bloke olan vatandaşlarımız blokeyi nasıl kaldıracaklarını internet üzerinden aramaya başladı. Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi belli oldu.

29 Ocak 2022 Cumartesi 19:29
Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır?
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Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, ülkemizin farklı alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Son dönemlerde en çok merak edilen konuların başında ise Ziraat Bankası sim bloke kaldırma işlemi gelmektedir. Ziraat Bankası sim kartı bloke olan vatandaşlarımız blokeyi nasıl kaldıracaklarını intenet üzerinden aramaya başladı. Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi belli oldu.

Banka işlemlerini intenet üzerinden yapmak isteyen vatandaşlarımızı birçoğu, son dönemlerde sim kart bloke sorunu yaşamaktadır. Özellikle Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilerin karşılaştığı en büyük sorunlar arasında sim kart blokesi gelmektedir. Ziraat Bankası müşterisiyseniz ve sim kart bloke sorunu yaşıyorsanız kolay bir şekilde blokenizi kaldırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma İşlemi

Ziraat Bankası müşterisiyseniz ve sim kartını bloke olmuş ise bu durumun bazı sebepleri bulunmaktadır. Hesabınızı açarken sizden istenen telefon numaranızı ya da size verilen sim kartında değişiklik yaparsanız sim kartınız bloke olacaktır. Bloke işlemi tamamen güvenlik ile alakalı bir işlemdir. Değişiklik sonrasında hesap bilgilerinizin çalınmaması açısında kartınız bloke edilir.

Ziraat Bankası üzerinden sim kart bloke kaldırma işlemi son derece kolay bir işlemdir. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine cep telefonu ve kimlik kartınızla birlikte gitmeniz halinde birkaç dakika içerisinde sim kartınızdaki bloke kalkacaktır.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri olan  0 850 220 00 00 numaralı hattı arayarak sim kartınızın blokesi hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bankaya kayıtlı olan telefon numaranız ile arama yapmanız halinde hızlı bir şekilde bloke kaldırma işlemi yapılabilir.

ATM Üzerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden sim kart bloke işlemi yapılamaz. Sim kart blokenizi kaldırmak istiyorsanız bankanın müşteri hizmetleriyle irtibat kurarak ya da banka şubesine giderek kolay bir şekilde sim kart blokesi kaldırabilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.01.2022 19:29
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıSim Kart Bloke
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