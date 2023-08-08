Yeni bakan ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerdi! Formu dolduran ayda 3.579 TL maaş gibi yardım alacak

Yeni bakan ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerdi! Formu dolduran ayda 3.579 TL maaş gibi yardım alacak

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, maddi sıkıntı içindeki ailelere yönelik bir program olup, özellikle çocukların eğitimine destek olmayı amaçlar. Bu yardım programı her ay düzenli olarak gerçekleştirilirken, başvuruları hala devam etmektedir. SED hizmeti sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sunularak, çocukların eğitimi ve bakımına katkı sağlanmaktadır. Aynı evde yaşayan aileler için en fazla 2 çocuğa kadar ekonomik yardım sağlanabilmektedir. Son gelişmelere göre, bu ay içerisinde Sosyal ve

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, maddi sıkıntı içindeki ailelerin çocuklarının eğitim ve bakımını desteklemek amacıyla geçici bir dönem için sağlanan ekonomik yardımlardan bir tanesidir. Bu yardım programı düzenli olarak her ay gerçekleştirilmekte olup, başvuruları hala açık bulunmaktadır. SED hizmeti çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere finansal destek sunularak yaşam şartlarının düzeltilmesi ve çocukların eğitimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

ÖDEME TUTARI YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitim ve diğer harcamalarını karşılayabilmeleri için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranındaki artışla yükseltildiğini duyurdu.

Bu bağlamda, daha önce 3 bin 38 lira alan bir aile, yeni artış oranına göre 3 bin 571 lira ödeme alacak.
yardım

BAŞVURU ŞARTLARI

-Bakım tedbiri kararı alınmış ve desteklenmeleri durumunda ailesine veya yakınlarına teslim edilebilecek çocuklar.

-Ekonomik güçlükler nedeniyle, desteklenmediği takdirde korunmaya muhtaç hale gelebilecek kişilerden bakım tedbiri alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalananlar, aileleri veya yakınları tarafından bakılabilir.

-Bakım tedbir kararları nedeniyle yaş sınırlarını tamamlamış ve iş/meslek edinme kurslarına katılan veya eğitim alan gençler.

-Belli bir dönem boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşenler veya hayati tehlike içeren durumlarla karşılaşan kişilerin çocukları.

Başvurular, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte olup, uygun görülen başvuru sahiplerine yardım sağlanmaktadır.


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