Yeni bakan ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerdi! Formu dolduran ayda 3.579 TL maaş gibi yardım alacak

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, maddi sıkıntı içindeki ailelere yönelik bir program olup, özellikle çocukların eğitimine destek olmayı amaçlar. Bu yardım programı her ay düzenli olarak gerçekleştirilirken, başvuruları hala devam etmektedir. SED hizmeti sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sunularak, çocukların eğitimi ve bakımına katkı sağlanmaktadır. Aynı evde yaşayan aileler için en fazla 2 çocuğa kadar ekonomik yardım sağlanabilmektedir. Son gelişmelere göre, bu ay içerisinde Sosyal ve