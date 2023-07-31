Yatırımla ilgili fikri olmayan bunu yapsın! Parasını buna yatıran köşeyi dönecek

Ekonomik danışman Mert Başaran, para kazanmanın bir yolunu açıkladı ve "Hiç değilse bunu yapın" diyerek önerilerde bulundu. Kendisinin danışmanlık alanlara verdiği tavsiye, gereksiz harcamalardan kaçınmak ve birikimleri doğru yatırımlara yönlendirmek oldu. Başaran, kredi kartı harcamalarının gözden geçirilmesini ve bu tasarrufların bireysel emeklilik gibi istikrarlı yatırımlara yönlendirilmesini öneriyor. Ayrıca küçük birikimlerin bile zamanla büyük fark yaratabileceğini ve uzun vadeli yatırımların önemini vurguluyor. İşte detaylar...













MERT BAŞARAN SIRRI VERDİ PARA KAZANMANIN SIRRINI AÇIKLADI

Ekonomik danışman Mert Başaran, para kazanmanın bir yolunu açıkladı. Kendisine danışmanlık için gelenlere, kredi kartı harcamalarını gözden geçirmelerini öneriyor. Özellikle gereksiz harcamaların bir kenara bırakılması ve bu tasarrufların doğru yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İnsanların bireysel emeklilik gibi istikrarlı ve uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirerek, zamanla birikimlerinin büyüdüğünü ve katlanarak arttığını belirtiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Başaran, kahve gibi günlük lüks harcamaların uzun vadede büyük bir fark yaratabilecek yatırımlara dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Örneğin, her gün marka kahveye harcanan parayla hisse senedi alınabileceğini ve 25 yıl sonra bu yatırımın önemli bir tutara ulaşabileceğini söylüyor. Bu tür ufak tasarrufların, gelecekte yaşam standartlarını yükseltebileceğini ifade ediyor.

Başaran, geliri düşük olan kişilere de yatırım yapmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Özellikle düzenli ve istikrarlı bir şekilde para biriktirerek, uzun vadeli yatırımlar yapmanın önemine değiniyor. Kendi örnekleriyle, küçük birikimlerin bile zamanla büyük fark yaratabileceğini gösteriyor.

Son olarak, insanların lüks harcamalara yönelmelerinin gelir düzeyleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle asgari ücretle çalışanların, gereksiz lüks harcamalar yapmalarının gelecekte maddi zorluklara yol açabileceğini belirtiyor. Onun yerine, daha akıllıca yatırımlar yaparak finansal geleceklerini güvence altına almalarının önemine vurgu yapıyor.

Mert Başaran'ın önerileri, finansal bilinci olmayanların para yönetimini ve yatırımlarını gözden geçirmelerine yardımcı olacak pratik bilgiler sunuyor. Ufak tasarrufların, uzun vadeli yatırımlara dönüşebileceğini göstererek, doğru finansal stratejilerle geleceği şekillendirmenin önemini vurguluyor.

Başaran, günlük lüks harcamalardan kaçınılması ve bunun yerine uzun vadeli yatırımların tercih edilmesinin finansal gelecek için önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle ufak tasarrufların bile zamanla büyüyerek önemli bir tutara ulaşabileceğini gösteriyor. Bu sayede gelecekte daha iyi bir yaşam standartına sahip olmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Asgari ücretle çalışanlar için de yatırım yapmanın mümkün olduğunu vurgulayan Başaran, düzenli bir şekilde para biriktirerek gelecekte finansal zorluklardan korunmanın önemine dikkat çekiyor. Kendi örnekleriyle, az miktardaki birikimlerin bile gelecekte büyük fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

Son olarak, lüks harcamalardan kaçınılması ve gereksiz masrafların minimuma indirilmesinin, insanların gelir düzeylerine uygun bir yaşam tarzı sürmelerine yardımcı olacağını vurguluyor. Bu sayede gelecekte maddi güvenceye sahip olmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.