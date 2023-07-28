Velilere çok kötü haber geldi! Çocuğu okula giden her ay bunu ödemek zorunda kalacak!
Velilere kötü haber geldi çattı bile. İSAROD ve UKOME toplantısında bugün İstanbul servis fiyatlarına zam talep edilecek. İşte detaylar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısı bugün 13:00’da düzenlenecek.
Hürriyet gazetesinin yapmış olduğu habere göre; İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası ve yetkilileri arasında pazarlık yapılacak. Servisçileri temsil edecek olan bu toplantıda Ocak ayında zamlanacak olan fiyat tarifesine %82’lik artış talep edecek.
Yıllık 6,342 Liraya Çıkma Olasılığı Bulunuyor
Servisçilerin %82’lik artış teklifi kabul edilmesi halinde 0 – 1 km arasında için 1441 TL ve yıllık olarak da 6342 TL’ye çıkma olasılığı bulunuyor.
Bu ücretin içine ek olarak ise; ilkokul ve ortaokulda bulunması zorunlu olan rehber öğretmeni için %35’lik bir fark daha eklenmektedir. Rehber öğretmen hizmeti ile birlikte veliler 8562 TL, aylık ise 1945 TL ödemesi gerekecek.
Bu artış oranı onaylanması halinde 23 – 25 km arası mesafe rehber öğretmenle birlikte 20550 TL olacak.