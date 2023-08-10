Türkiye'nin en çok satan arabalarında liste değişti! Bu modeller yok satıyor

Türkiye'nin en çok satan arabalarında liste değişti! Bu modeller yok satıyor

Araç alacakların 2023 yılının ilk yarısında en çok satan araçların markalarını araştırmaya başladı. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği listeye ortaya çıktı.

Türkiye'de en çok satılan arabalar belli olurken ilk sırada yer alan marka dikkatleri çekti. Otomotiv sektöründe büyük bir rekabetin yaşandığı görüldü. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği liste haberimizde.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

-FİAT

-WOLKSWAGEN

-FORD

-PEUGEOT

en çok satan araba

-RENAULT

-OPEL

-DACIA

-CHERY

-HYUNDAİ

-CITROEN 

Ekonomi
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