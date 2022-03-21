Tüpgaz Mutfak Tüpleri Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zamdan Mutfak Tüpleride Etkilendi! Aygaz, İpragaz, Mogaz, Bizimgaz, Milangaz Tüp Fiyatları

Evlerde, piknikte, dükkanda vb. birçok alanda kullanılan mutfak tüp fiyatları da zamdan etkilenen ürünler arasına girdi. Mutfak tüplerinin de zamlanması ile birlikte zamlanmayan ürün listesi neredeyse hiç kalmadı. Zamlanan ürünler sonrasında ise mutfak tüp fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki mutfak tüpleri ne kadar oldu? İşte aygaz, ipragaz ve daha fazlası mutfak tüp fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

Doğalgaz olmayan ve kullanmayan evlerde sık kullanılan mutfak tüp fiyatları %30 ila %40 arasında zamlandı. Geçen seneden bu yana %150 zamlanan mutfak tüpü fiyatları ise eve her söylendiğinde farklı fiyatlar ile geliyor. İşte aygaz, ipragaz mutfak tüp fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

MUTFAK TÜP FİYATLARI NE KADAR OLDU?

En sık kullanılan mutfak tüp markalarının %30 ila %40 arasında zamlanması sonrasında güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte Nisan ayı içerisinde zamlı mutfak tüp fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Aygaz, ipragaz ve daha birçok markanın yeni zamlı listesi..

AYGAZ MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI

Aygaz markası mutfak tüpü fiyatlarında tüp mini depozito bedeli 56TL oldu. Bunun ardından tüp çeşit fiyatları ise bu şekilde..

2 kg tüp fiyatları 56TL

12 kg mutfak tüp fiyatları 301TL

12 kg uzun tüp fiyatları 307TL

İşletmeler için 24 kg ticari tüp fiyatları 607TL

Sanayide ki işletmeler için tercih edilen sanayi tipi 45 kg tüp fiyatı 1139TL

Diğer tüp fiyatları ise: Forklift 16kg 398TL iken Forklift 24kg tüp fiyatı 607TL oldu.

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz sonrası tercih edilen tüp çeşitlerinden birisi olan BİZİMGAZ tüp fiyatları ise şu şekilde..

2 kg standart piknik tüpü fiyatı 43TL

fiyatı 43TL Mutfakta sık tercih edilen 12 kg ev tüpü 221TL

Ticarilerde tercih edilen 24 kg ticari tüp fiyatı 450TL

Sanayilerde kullanılan sanayi tüpü 45 kg fiyatı ise 827TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

Popüler tüpgazlardan birisi olan Milangaz markası tüp fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

2 kg piknik tüpü fiyatı: 41,50 TL

12 kg ev tüpü: 218 Türk lirası

19 kg forklift tüp fiyatı: 344 Türk lirası

19 kg forklift tüp fiyatı: 344 Türk lirası 24 kg ticari tüp fiyatı: 442 Türk lirası

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 829 Türk lirası

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz marka tüplerde ki güncel fiyatlar ise şu şekilde ilerliyor.

Evlerde tercih edilen 2 kg piknik tüpü fiyatı 43TL

Doğalgaz olmayan evlerde ki mutfak tercihi 12 kg ev tüpü 221TL

24 kg ticariler için tüp fiyatı 450TL

45 kg sanayiler için tüp fiyatı 827TL

MOGAZ TÜP FİYATLARI

Mogaz tüp fiyatları da zamlandı. İşte güncel fiyatlar..