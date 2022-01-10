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TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından yapılan bir açıklamada Kasım 2021 dönemiyle ilgili iş gücü istatistiklerinin rakamları duyuruldu. Açıklamada, Kasım ayında Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 777 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:24
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
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2021 yılı Kasım ayının iş gücü istatistiklerinin verilerini gösteren işsizlik rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamlarda Türkiye genelinde 15 yaş ve daha üzeri kişilerde işsiz sayısının Ekim ayına göre 39 bin kişi daha artış gösterdiği ve 3 milyon 777 bin kişiye ulaştığı görüldü. İşsizlik oranlarında ise herhangi bir değişim meydana gelmediği ve bu oranından yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşerek kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Aynı zaman da istihdam ı sağlanan kişilerin oranlarının 0,3 puan gibi bir artış yaşandığının belirtildiği raporda istihdamın yüzdeliğini 46,6 olarak belirlendiği bildirildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüyle ilgili katılımların oranlarında ise 0,4 puanlık bir artış görüldü ve yüzdelik hesaplamalarında bu oran yüzde 52,5 olarak iş gücü istatistiklerine yazıldı.

"GENÇ NÜFUSTA ORAN YÜZE 22,3"

Genç nüfusun mevsim etkilerinden arındırılmış oranlarına bakıldığında bu oranın yüzde 22,3 olarak kaydedildiğinin görüldüğü TÜİK raporlarında istihdam oranının da yüzde 33,2 olarak kaydedildiği anlaşıldı. Genç nüfustaki istihdamda yüzde 55,2'lik dilimin hizmet sektöründe yer aldığı kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,9

Kasım 2021 dönemi işsizlik oranlarının bir önceki yıl karşılaştırmalarında ise 2,0 puan azalma yaşadığı anlaşılırken bu oranın yüzde 10,9 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. İstihdam oranlarındaki bir önceki yıl tablo karşılaştırmalarında ise bu oranın aynı ay rakamlarında 4,0 puan artış yaşadığı ve yüzdelik hesaplamalarında ise istihdamın yüzde 46,4 olarak belirlendiği ifade edildi.


Son Güncelleme: 10.01.2022 13:24
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