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TOKİ'den İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesinde ucuz konut fırsatı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan konutlar geçen günlerde satışa sunularak alıcılarını beklemektedir. Proje kapsamında ise tam 200 adet konut yer almaktadır. İşte detaylar..

12 Ocak 2022 Çarşamba 18:23
TOKİ'den İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesinde ucuz konut fırsatı!
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Dar gelire sahip olan aileleri oldukça düşük miktarlardaki taksit ve peşinatlar ile ev sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Başakşehir projesi için de başvuru dönemi geçtiğimiz günlerde başladı.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 18. Bölge 1. Etap projesi içinde 1 adet oda 1 adet salon olmak üzere toplamda 138 tane konut, Hoşdere 22. Bölge projesi kapsamında 2 adet oda ve 1 adet salon olmak üzere toplamda 16 tane konut ve 3 adet oda ile 1 adet salon olmak üzere de toplamda 46 tane konut bulunmaktadır. 

Kayabaşı 18. Bölge 1. Etap içinde tam 376.336 TL 'den başlayan fiyatlar ile sizlerle!

Kuralı satış yöntemi ile satışa sunulan TOKİ Başakşehir 2022 projeleri için başvurular 21 Ocak 2022 Cuma günü itibar ile sona erecektir. Proje dahilinde olan konutlar için ise başvurular Halk Bankası aracılığı ile alınmaktadır. 

Kayabaşı 18. Bölge 1. Etap TOKİ dahilinde olan konutların fiyatları ise 376.336 TL ve 476.374 TL arasında değişmektedir. Kayabaşı 18. Bölge TOKİ projesinden ise % 25 ile % 40 peşinat vererek siz de konut sahibi olabilirsiniz. Başvuru heyecanının başladığı Kyabaşı 18. Bölge 1. Etap TOKİ projesi için ödeme yapılacak olan en düşük peşinat miktarı ise sadece 94.084 TL ve ödeme yapılacak olan en yüksek peşinat miktarı ise 190.550 TL olaak belirlenmiştir. Projeden 96 ay ile 120 ay vadeli olarak da konut sahibi olmanız mümkün.

Merak ve heyecan içinde beklenen TOKİ Kayabaşı 18. Bölge 1. Etap projesi için ödemesi yapılacak olan en düşük taksit miktarı sadece 1.882 TL ve ödemesi yapılacak olan en yüksek taksit miktarı ise 3.722 TL olarak belirlenmiştir.

Hoşdere 22. Bölge sadece 622.198 TL 'ye satışta!

TOKİ 'nin Hoşdere 22. Bölge projesi içinde yer alan en düşük konut miktarı sadece 622.198 TL olarak belirlenmiştir ve bu etap içinde yer alan en yüksek konut miktarı ise 997.224 TL olarak belirlenmiştir.

Peşinat oranının ise sadece % 25 ile % 40 olarak belirlenmiş olduğu Hoşdere TOKİ projesinde ödeme yapılması gereken peşinat miktarları ise yalnızca 155.550 TL 'den başlayarak 398.889 TL 'ye kadar çıkmaktadır.

Ev sahibi olmak için başvuru heyecanının başladığı TOKİ Hoşdere 22. Bölge projesinde ödeme yapılacak olan en düşük taksit miktarı ie 3.111 TL ve ödeme yaplacak olan en yüksek taksit miktarı ise 7.791 TL olarak belirlenmiştir.

TOKİ Başakşehir 2022 projeleri için yapılacak olan kura çekimleri 2 Şubat 2022 Çarşamba gününde gerçekleşecek. Proje içinde yer alan 1 + 1 konutların brüt alanları ise 60,4 metrekare ve 75,5 metrekare arasında değişmektedir. Aynı zamanda 2 + 1 konutların brüt alanları ise 87,23 metrekare ve 111,8 metrekare arasında değişmektedir. 3 + 1 konutlarının brüt alanları ise 125,4 metrekare ve 135,4 metrekare arasında değişmektedir.


Son Güncelleme: 12.01.2022 18:23
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