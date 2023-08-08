TL'si olan bunu yaparsa parayı kıracak! Doları altını unutturan yatırım

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Hatice Kolçak, bugün yatırım dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirerek dikkatleri üzerine çekti. Kolçak, birikmiş paralarını değerlendirmek isteyenlere altın, dolar veya gümüş yerine alternatif bir yol önerdi: borsa.

Kolçak, yatırım yapmanın sadece geleneksel yollarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Paranızı yatırırken farklı seçenekleri göz önünde bulundurmalısınız. Altın ve dolar gibi geleneksel değerlerin yanı sıra, borsa da önemli bir potansiyele sahip" dedi.





Uzman ekonomist, borsanın şirket hisselerinin alınıp satıldığı büyük bir pazar yeri olduğunu açıkladı. Hatice Kolçak, hisse senetlerinin ne zaman alınıp ne zaman satılması gerektiği konusunda yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçladığını belirtti.

Son dönemdeki gelişmelere dikkat çeken Kolçak, borsanın son zamanlarda ivme kazandığını ve 7.300 puan seviyesini aştığını dile getirdi. Dahası, Kolçak, borsanın gelecekte 7.800 puana kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu. Ancak deneyimli ekonomist, her yükselişin sonsuza kadar devam etmeyeceğini de hatırlattı.

Kolçak, borsanın düşüşlerinin de kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Bir noktada satışlar olacak ve fiyatlar düşecek. İşte o an, hazırlıklı olma zamanı" dedi. Uzmanın verdiği bu stratejik ipucu, yatırımcıların doğru zamanda harekete geçmelerini sağlayabilir.





Kritik bir eşiği işaret eden Kolçak, borsanın 7.000 puanın altına düşmesi durumunda yatırımcıların dikkatli olmalarını tavsiye etti. Bu durumun daha fazla satışı ve düşüşü beraberinde getirebileceğini belirten Kolçak, düşüşün fırsata çevrilebileceğini ifade etti. "Eğer borsa tamamen düşerse, hisse senetlerini düşük fiyattan almak için harika bir fırsat olacak. Gözlerinizi bu kritik seviyede tutun ve harekete geçmeye hazır olun" şeklinde konuştu.

Kolçak'ın bu açıklamaları, yatırımcıları yeni düşünce şekilleriyle tanıştırırken, borsanın potansiyelini daha geniş bir perspektifle değerlendirmeye teşvik ediyor. Uzmanlarının tavsiyelerini dinlemek önemli olsa da, yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak ve en güncel bilgileri edinmek gerektiği de unutulmamalıdır.