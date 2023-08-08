Telefonlara gelen mesaj şaşkınlık verdi! Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hat kullananlara müjde

Son dönemde Türkiye'de finans sektöründe yaşanan faiz artışları, GSM operatörlerini düşük faizli kredi kampanyalarıyla harekete geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırarak bankaların kredi verme kriterlerini sıkılaştırmasına neden oldu. Bu durum bireylerin finansal kaynaklara erişimini zorlaştırsa da, GSM operatörleri beklenmedik bir adım atarak düşük faizli kredi imkanları sunmaya başladı.





Vodafone, müşterilerine cazip bir teklif sunarak yüzde 1,89 gibi düşük bir faiz oranı ve 3 ay erteleme seçeneğiyle 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor. Aynı şekilde Turkcell de Fibabanka işbirliğiyle yüzde 3,79 faiz oranıyla 50 bin TL'ye kadar bireysel kredi kampanyası düzenliyor. Bu gelişme, geleneksel bankaların sunduğu faiz oranlarına rekabet getirerek, bireylerin finansal ihtiyaçlarını daha avantajlı koşullarda karşılamalarını sağlıyor.

GSM operatörleri daha önce sadece cihaz satışlarında kredi imkanı sunarken, bu adım ile hizmetlerini düşük faizli kredi kampanyalarını da kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu durum, bireylerin ihtiyaçlarına daha uygun ve erişilebilir çözümler sunma konusunda alternatif bir yol olarak ön plana çıkıyor.

Geleneksel bankaların faiz oranları yüzde 1,79 ile yüzde 4,99 arasında değişirken, GSM operatörlerinin düşük faizli kredi kampanyaları, finansal çözümlerde çeşitlilik ve rekabeti artırarak tüketicilere daha geniş seçenekler sunuyor. Bu adım, finans sektöründe dinamizmi artırırken, bireylerin de finansal ihtiyaçlarını daha esnek ve uygun koşullarla karşılamalarına yardımcı oluyor.