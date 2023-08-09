Telefon hattı Turkcell ve Vodafone olanlar yaşadı! Tek başvuruyla 70.000 TL alacaklar

Anlık Gelişen Haber: Yeni bilgilere göre, Türkcell ve Vodafone kullanıcılarına 3 aylık geri ödemesiz 70 bin TL kredi fırsatı sunulacak. Kampanyanın ayrıntıları ise şu şekildedir.

Türkcell ve Vodafone abonelerine özel olarak sunulan kampanya ile 3 aylık geri ödemesiz dönemde 70 bin TL kredi imkanı sağlanmış durumda.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına dair aldığı artırma kararlarının etkisiyle bankalar, ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarını %5 seviyelerine kadar çekti. Hatta en rekabetçi faiz oranları sunan bankalar bile %2'nin üzerinde faizlerle kredi veriyorlar. Bu bağlamda, vatandaşlar geri ödemelerde önemli miktarlarda ödeme yapmak durumunda kalıyorlar.

Bu gelişmelerin ardından, insanlar en uygun faizli ihtiyaç kredisini hangi bankalardan alabileceklerini araştırmaya başladılar. Biz de finans7.com olarak, bu yeni kredi kampanyasının detaylarını sizlere iletiyoruz.

Mobil operatörler de bu konuda harekete geçti. Bankaların yüksek faiz uygulamalarının ardından, Vodafone ve Türkcell işbirliği ile özel bir kampanya başlatıldı. Bu çerçevede, Türkcell ve Vodafone abonelerine 3 aylık geri ödemesiz ve düşük faizli olarak 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuldu.





Vodafone, faturalı abonelerine özel olarak bir mesaj göndererek, aylık %1.89 faiz oranıyla ve geri ödemesiz 3 aylık süreçte 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanını duyurdu. Mesajda, kredinin hemen kullanılabilir durumda olduğu da belirtildi.

Bu özel kredi kampanyası, TEB aracılığıyla hayata geçirildi.

KREDİ HESAPLAMASI

%1.89 faiz oranıyla 70 bin TL kredi çekmek isteyen bir kişi, 24 aylık vade sürecinde aylık 3 bin 895 TL geri ödeme yapacak. İki yılın sonunda toplamda 93 bin 487 TL geri ödeme yapmış olacak. Eğer 50 bin TL kredi kullanmak isteyen biri ise, 24 aylık vadede her ay 2 bin 782 TL ödeme yapacak ve toplamda 66 bin 777 TL geri ödeme yapmış olacak.

Türkcell tarafından yapılan açıklamada ise, müşterilere özel olarak sunulan kredi imkanına değinildi. Türkcell, Fibabanka işbirliğiyle Paycell uygulaması aracılığıyla 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini %3.79 faiz oranıyla sunuyor.