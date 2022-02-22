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Taşıt kredilerinde limitleri ile vade sayılarında artırıma gidildi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararda taşıt alımlarında kredi tutarları değiştirildi ve kredi limitleri ile vade sayılarında artırıma gidildi.

22 Şubat 2022 Salı 14:03
Taşıt kredilerinde limitleri ile vade sayılarında artırıma gidildi!
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Taşıt alımlarına ilişkin tüketicilere sağlanan kredilerde değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafında yapılan değişiklikte nihai fatura değerleri 400 bin lira ve altında belirtilen taşıt kredilerinde yeni vade oranı 48 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın kararında nihai fatura değeri 400 bin lira ila 800 bin lira arasında olan taşıt alımı kredilerinde ise vade 36 aya yükseltildi. 800 bin liranın üzerinde olan ve 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen kredilerde ise kredi vadesi 24 ay olarak belirlenirken 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasında değişen kredi kullanımlarında ise vadenin 12 ay olarak belirlenmesine karar verildi.

Nihai fatura değeri 400 bin-800 bin arası olan taşıtlara verilecek kredinin yüzde 50'yi aşamamasına karar verilen değişiklikte nihai fatura değeri 800 bin -1 milyon 200 bin lira arası olanların ise yüzde 30'u aşamaması netleştirildi. 1 milyon 200 bin-2 milyon lira arasında olan kredi kullanımlarında ise kredi limitlerinin yüzde 20'yi aşamamasına karar verilirken nihai fatura değeri 2 milyon lira ve üzeri olan taşıtlar için bu oran yüzde sıfır olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 22.02.2022 14:03
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