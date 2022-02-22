Taşıt kredilerinde limitleri ile vade sayılarında artırıma gidildi!

Taşıt alımlarına ilişkin tüketicilere sağlanan kredilerde değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafında yapılan değişiklikte nihai fatura değerleri 400 bin lira ve altında belirtilen taşıt kredilerinde yeni vade oranı 48 ay olarak belirlendi.
Nihai fatura değeri 400 bin-800 bin arası olan taşıtlara verilecek kredinin yüzde 50'yi aşamamasına karar verilen değişiklikte nihai fatura değeri 800 bin -1 milyon 200 bin lira arası olanların ise yüzde 30'u aşamaması netleştirildi. 1 milyon 200 bin-2 milyon lira arasında olan kredi kullanımlarında ise kredi limitlerinin yüzde 20'yi aşamamasına karar verilirken nihai fatura değeri 2 milyon lira ve üzeri olan taşıtlar için bu oran yüzde sıfır olarak belirlendi.