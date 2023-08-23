Tarım Kredi Market'te Ağustos'un son indirimi! 25 üründe fiyatlar neredeyse yarıya indi

Tarım kredi kooperatifleri marketlerinde indirimli ürün listeleri kamuoyunun da ilgisini çekti. Tarım kredi birliği piyasasında Ağustos ayının sonuna kadar indirimin bitmesine yalnızca birkaç gün kala, özellikle temel tüketici ürünleri indirimleri ilgi odağı oldu.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri aktüel indirimli ürün listelemesi internette çok fazla araştırılan konulardan biridir. Tereyağı, pirinç ve un dışında çay ve şeker gibi temel gıda ürünleri dışındaki birçok ürünü indirimli fiyatlarla satın almak için çok az zaman var.

Ağustos ayının bitmesine birkaç gün kala, fiyatları indirimli olan ürünlerin bir listesi hazırlandı. İşte 2023 yılı Ağustos ayı Tarım Kredi Kooperatifi indirimli fiyat listesi..







































































































































































