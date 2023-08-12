Tarım Kredi Market indirim bombasını patlattı! 90 TL'ye beyaz peynir, 60 TL'ye eski kaşar!

Sevilen market zincirlerinden olan Tarım Kredi'de yeni indirimler dikkatleri çekti. Birçok ürün üzerinde yapılan indirim fırsatında ürünler merak konusu oldu. İşte Tarım Kredi Ağustos ayına özel indirimli ürünleri ve fiyat listesi...