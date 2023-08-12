Tarım Kredi Market indirim bombasını patlattı! 90 TL'ye beyaz peynir, 60 TL'ye eski kaşar!
Sevilen market zincirlerinden olan Tarım Kredi'de yeni indirimler dikkatleri çekti. Birçok ürün üzerinde yapılan indirim fırsatında ürünler merak konusu oldu. İşte Tarım Kredi Ağustos ayına özel indirimli ürünleri ve fiyat listesi...
Vatandaşlar alışveriş yapmak için indirim araştırması yaparken Tarım Kredi Marketlerinde dev fırsat başladı. Türkiye'nin en ekonomik market zinciri olma yolunda ilerleyenTarım Kredi hesaplı alışveriş yapmayı sevenlerin adresi oldu. Tarım Kredi Ağustos indirimli ürünleri nelerdir? İşte yeni indirimler ve fiyatları haberimizde.
TARIM KREDİ AĞUSTOS İNDİRİMİ
Restorex şampuan 39.90 TL
Familia plus natural tuvalet kağıdı 40 rulo 159.90 TL
Elit güzellik sabunu 15.90 TL
Bakbi derili but pirzola 88.90 TL
TK dana kıyma 95.90 TL
TK dilimli macar salam 10.90 TL
TK parmak sucuk 99.90 TL
TK Tiryaki siyah çay 89.90 TL
TK doğal salamura siyah zeytin 54.90 TL
TKS ayran 19.25 TL
Tarsüt yöresel peynirler 39.90 TL
TK tam yağlı kültürlü beyaz peynir 89.90 TL
Peysan eski kaşar 59.50 TL
TKS kaşar peyniri 159.90 TL
TK taze kaşar peyniri 159.90 TL