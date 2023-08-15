Stokları hazırlayın! Şeker fiyatlarına çok büyük zam geldi: Yeni fiyatı...

Türkşeker'in son üç ay içinde tam 9 kez gerçekleştirdiği şeker fiyatı zamlarıyla toz şeker fiyatları 0 arttı! Gıda sektöründeki bu yükseliş, tüketicileri endişelendiriyor. İşte detaylar...

Türkşeker, son üç ay içinde şeker fiyatlarında gerçekleştirdiği artışlarla dikkat çekiyor. Şirket, son üç ayda tam 9 kez şeker fiyatlarına zam yaptı. Özellikle toz şekerdeki artış yüzde 30'u aştı. Bu durum, gıda fiyatlarındaki genel yükselişin bir parçası olarak öne çıkıyor.



ŞEKER FİYATI YÜZDE 30 ARTTI





Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), Mayıs ayının başından bu yana şeker fiyatlarını sık sık yükseltiyor. 8 Mayıs'ta kilogram başına 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker fiyatı, 14 Ağustos'ta 24 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda toz şeker fiyatı son 14 haftada neredeyse yüzde 30 arttı.

Türkşeker, bu artışları daha küçük adımlarla ve adım adım gerçekleştirme yaklaşımını tercih ediyor. Önceki yıllarda tek seferde yapılan zamların aksine, bu defa haftalar içerisine yayılan artışlarla fiyatlar yükseliyor.

Örneğin, 8 Mayıs'ta 18,5 TL olan toz şeker fiyatı, 16 Mayıs'ta yüzde 1 artarak 18,69 TL'ye çıktı. Ardından, 5 Haziran'da yüzde 4,36 artışla 19,5 TL, 10 Temmuz'da yüzde 7,7 artışla 21 TL oldu.

Türkşeker, 24 Temmuz'da toz şeker fiyatına yüzde 2,4 artışla 21,5 TL uyguladı. 31 Temmuz'da ise yüzde 3,5 artışla fiyat 22,25 TL oldu.

Ağustos ayının ilk iki haftasında ise toz şeker fiyatına iki ayrı zam daha yapıldı. 7 Ağustos'ta yüzde 3,8 artışla 23,10 TL'ye çıkan fiyat, 14 Ağustos'ta yüzde 3,9 artışla 24 TL'ye yükseldi.

Bu yöntemle Türkşeker, Mayıs ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında toz şeker fiyatlarını artırmış oldu. Sektörün uzmanları, bu artış trendinin devam edeceğini ve fiyatların 27 TL'ye kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında yüzde 7,8 artan şeker fiyatları, Mayıs ayından bu yana toplamda yüzde 8,71 arttı. Bu da genel enflasyonun gıda sektörüne yansıyan etkilerini gözler önüne seriyor.