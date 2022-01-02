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Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımlarının yatıp yatmadığı merak edilen konular arasında er alıyor. Vatandaşlar yardımların ne zaman yatacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

02 Ocak 2022 Pazar 10:19
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
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SED yardımlarının yatıp yatmadığı son zamanlarda en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda sizlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerine ilişkin bilgileri anlattık. İşte detaylar…

SED nedir?

SED, Sosyal ve Ekonomik Destek paketinin kısaltılmış halidir. Bu paket, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere verilen destektir. Bu paketin içinde maddi yardım ve psiko-sosyal destek yardımı vardır.

SED yardımı ne kadar?

SED yardımları Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş kat sayılarına göre yapılmaktadır. Yani yardımlar memur maaş katsayısının paralelinde yardım miktarı da artış göstermektedir.

Güncel SED yardım tutarları için tıklayın.

SED yardımı ne kadar süre ile verilmektedir?

SED yardımları iki türde yapılmaktadır. Süreler de yardım türüne göre değişmektedir.

  • Geçici ekonomik destek için yılda 1 veya  defa yardım verilir.
  • Süreli ekonomik destek için ise onayda belirtilen süre boyunca her ay verilmektedir.

SED yardımlarını kim alabilir?

Yönetmelik kapsamında SED yardımını şu kişiler alabilmektedir:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan çocuklar,
  • Ekonomik problemler nedeni ile yoksunluk çeken çocuklar,
  • Yaş sınırını tamamlayan, fakat meslek sahibi olamayan sosyal hizmetler kuruluşlarından yetişmiş çocuklar,
  • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda vefat edenlerin yardıma muhtaç çocukları yardım alabilmektedir.

SED yardımı için başvurular nereye yapılır?

SED yardımı almak isteyenler başvurularını iki farklı şekilde yapabilirler:

  • Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden matbu dilekçe doldurarak başvuru yapılabilir.
  • E-devlet üzerinden ise sisteme giriş yaparak başvuru yapılabilir.

E-devlet üzerinden SED yardımı başvurusu yapım aşamaları:

  • İlk olarak “turkiye.gov.tr” adresine giriş yapılmalıdır.

  • İkinci adımda karşınıza çıkan arama motorundan SED terimini aratın.

  • Üçüncü adımda “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yazısına tıklayın.

  • Dördüncü adımda ise sağ üst köşede bulunan “Yeni Başvuru” kısmına basın.

  • Beşinci adımda ise açılan ekranda istenilen tüm bilgileri eksiksiz doldurun.

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise başvuruda sizden 7 adımdan oluşan bilgi ve onay işlemi istenecektir.

SED başvurusu için gerekli evraklar

  1. Dilekçe
  2. T.C. Kimlik No Beyanı
  3. Sağlık Raporu
  4. Öğrenci Belgesi
  5. İŞKUR Başvuru Belgesi

SED yardım başvuruları onay işlemi nasıl yapılır?

SED yardımı yapıldıktan sonra başvurular yetkili kurum tarafından incelenmektedir.

SED ödemelerinin yatıp yatmadığı nasıl sorgulanır?

  • ilk olarak “turkiye.gov.tr” adresine giriş yapınız.

  • İkinci olarak ekrana gelen arama butonundan SED terimini aratın.

  • Üçüncü olarak da buradan “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Ödeme” seçeneğine girin.

  • Açılan pencerede ödemelere ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

 

Aynı aileden kaç çocuğa SED yardımı verilir?

SED yardımları aynı aileden maksimum iki çocuğa verilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal hizmetler altında yaşayan çocuklar için herhangi bir sınırlandırma yoktur.

SED yardımları kesintiye uğrar mı?

Eğer ki ilerleyen zamanlarda kişilerin ekonomik olarak yardıma ihtiyaçları kalmazsa bu yardımlar kesilir.

İkamet değişikliğinde SED ödemeleri kesilir mi?

İkamet değişikliği olduğu durumlarda SED yardımları iptal edilmez. Lakin iki farklı ikamet değişikliği kapsamında ilgili mevzuatın detayları şu şekildedir.

  1. Aynı İl İçerisinde İkamet Değişikliği:

     Aynı il içinde ikamet değişikliğinde SED ödemesi kesilmez.

  2. Farklı İl’e Taşınma:

     2 ay süreyle SED ödemeleri devam eder. Sonrasında yetkililerce yapılacak inceleme neticesinde yardımın yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

SED yardımı alan aileler takip edilir mi?

Bu soruya verilen cevap “evet”tir. SED yardımı alan aileler takip edilir. Destek alan çocukların durumları İl Müdürlükleri ya da bağlı birimler tarafından osyal hizmet merkezlerinde sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog olarak görev yapan meslek elemanlarınca sürekli takip altındadır.

Engelli evde bakım maaşı alanlar SED ödemesi alabilir mi?

Engelli evde bakım maaşı alan kişiler SED yardımı alamazlar. Bunun yanı sıra ikinci bir engelli varsa ve ekonomik açıdan destek alınması gerektiği tespit edildiyse yardım alabilirler.

 

 


Son Güncelleme: 02.01.2022 10:19
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Anahtar Kelimeler:
SedBaşvuruDestek
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