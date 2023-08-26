Sigorta başlangıcı 1992-1997-1999-2000 arası olanlar dikkat! Listedekilerin maaşı kesiliyor

Sigorta başlangıcı 1992-1997-1999-2000 arası olanlar dikkat! Listedekilerin maaşı kesiliyor

SGK denetiminin ardından her iş yerine 's', 'ş' ve 'k' kodu verildi. Bu kodların her birinin ayrı ayrı anlamları olurken, listesinde bu kodu taşıyanların maaşların kesileceği bilgisi verildi. İşte detaylar..

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafında yapılan detaylı kontroller kapsamında açık iş pozisyonlarını belirli kriterlere göre sınıflandırıyor. Bu sınıflandırma sonucunda işyerlerine 'S', 'Ş' ve 'K' harf kodları verildi.

SGK tarafından geliştirilen bu kurallar, işyeri faaliyetlerine ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak uygulanmaktadır. “Ş” işyerinin şüpheli işyerine ait olduğunu ve soruşturma/soruşturma yapıldığını ifade eder. Yapılan incelemede sahte sigorta raporu çıkması durumunda 'Ş' kodunu 'S' (sahte iş) şeklinde değiştiriliyor ve buradaki sahte menfaat raporunu iptal ediliyor.

Sigorta başlangıcı 1992-1997-1999-2000 arası olanlar dikkat! Listedekilerin maaşı kesiliyor

MAAŞ BAĞLANIR MI?

Hizmet dökümü listenizde "Ş" harfinin bulunması ayrılmanıza engel değildir. Bu ofise kayıtlı sigortalılar, muayene tamamlanmadan önce emeklilik başvurusunda bulunabilir ve emekli maaşı ödenir.

'K' KODU NEDEN KONULUR?

SGK tarafından gönderilen prim hizmet belgesi karşılığında primlerini düzenli olarak yatırmayan veya aylık düzenli ödül hizmet belgesi göndermesine rağmen küçük ödemeler yapan işyerleri “K” koduyla tanımlanacak.

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