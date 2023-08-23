Sigara tiryakilerine tövbe ettirecek zam kapıda! Zam için gün verdiler

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, önemli bir haber verdi: Pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında büyük bir artış olabilir. Sigara tiryakilerini etkileyecek bu zam haberinin ardından zamlı fiyatlar merak konusu oldu. İşte detaylar...





SİGARA FİYATLARINDA ARTIŞ

Tütün ürünlerine bir zam daha geliyor. Temmuz ayında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı sonucunda sigara fiyatlarında rekor düzeyde yükselme yaşanmıştı. Şimdi ise sigara devleri JTİ, BAT ve Philip Morris tarafından gelecek olan bir zam haberi daha duyuldu.

Hükümet, bütçe açığını kapatmak amacıyla önce akaryakıt ve alkol gibi ürünlerde ÖTV artışına gitmişti. Şimdi ise gözler sigaraya çevrildi ve bir başka zam dalgası bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Tümhaberlercom'a yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında bir artışın gündeme gelebileceğini belirtti. Sigaraya olası bir zam haberi, tiryakiler arasında endişe yaratmış durumda.





Tütün ürünlerine yapılan zamların art arda gelmesi, sigara kullanıcılarını ekonomik olarak zorlayan bir durum haline gelmiş durumda. Özellikle temel ihtiyaçlar arasında yer alan sigara fiyatlarının sürekli artması, tiryakileri alternatif yollar aramaya itiyor.

JTİ, BAT ve Philip Morris gibi büyük sigara üreticileri, gelecek olan zammın tarihini belirtmemekle birlikte, zam konusunun gündemde olduğunu doğruladılar. Bu haberler, sigara fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentisi içerisinde olan insanlar arasında konuşulan bir konu haline geldi.

Sonuç olarak, sigaraya gelecek olası bir zam haberi tiryakileri endişelendiriyor ve sürekli yükselen sigara fiyatları, ekonomik olarak zorlayıcı bir etki yaratıyor. Hükümetin bütçe açığını kapatma çabalarının bir sonucu olarak bu tür vergi artışları kaçınılmaz gibi görünüyor.

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklamalarının ardından, sigara fiyatlarına yeni bir zamın geleceği iddia ediliyor. Özellikle JTI, BAT ve Philip Morris gibi ünlü sigara markalarından bu zam haberi doğrulandı.

Yeni fiyat listesi, tiryakileri endişelendirmekte. İddialara göre, sigara fiyatlarına 9 TL'lik bir zam yapılacak. Üstelik, pek çok markanın da sigara fiyatlarına zam kararı aldığı belirtiliyor. Bu zam haberleri, tiryakiler arasında büyük bir konuşma konusu haline geldi.

Tekel sigaralarının güncel fiyatlarına bakıldığında, farklı türlerin farklı fiyatlara sahip olduğu görülüyor. Örneğin Kent D Line, Kent D Line Grey, Kent D Range Blue gibi çeşitlerin fiyatı 43,00 TL iken, Kent Blue ve Kent Grey gibi çeşitlerin fiyatı 45,00 TL olarak listelenmiş durumda.

JTI sigaralarının güncel fiyatları da farklılık gösteriyor. Winston Slender ve Winston Dark Blue & Deep Blue gibi çeşitler 43,00 TL, Winston ise 44,00 TL olarak görünüyor. Camel Slender ve Camel Deep Blue 41,00 TL, Monte Carlo Slender 41,00 TL, LD Slims ve LD ise 42,00 TL fiyatla listelenmiş durumda.

Camel Yellow sigara 100 ise 75,00 TL olarak belirtilmiş. Bu fiyatlar, sigara tiryakileri arasında maliyetlerin arttığını gösteriyor ve birçok kişi için daha da pahalı hale gelmelerine neden olacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, sigara fiyatlarına gelecek olası bir zam haberi, tiryakiler arasında kaygı yaratıyor. Özellikle JTI, BAT ve Philip Morris gibi büyük sigara markalarının da bu zam haberi üzerine fiyatları artıracağını duyurması, tiryakilerin maliyetlerinin artacağı endişesini doğuruyor.