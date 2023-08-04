SGK'da kalmış paranız var! Hemen kontrol edin: O paralar tıkır tıkır geri ödeniyor

SGK’dan gelen açıklama herkesi heyecana boğdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun dağıttığı yardımlardan kimsenin haberi yok. İşte detaylar…

Milyonlarca vatandaş çeşitli sebeplerden devletten nakit yardımı alabilir. Mesela bir yakınızı kaybettiniz anda ‘ölüm parası’ verilir. Lakin birçok vatandaş bu paranın ölümden sonra yalnızca tek çocuğa verildiği bilinmektedir. Ölüm parasını en büyük çocuk çeker lakin diğer çocukların hesaplarına da birer birer aynı oranda para yatırılır.

Çeyiz Ödemesi, Süt Parası

Aynı zamanda babası vefat etmiş kız çocukları, evlenirken Sosyal Güvenlik Kurumundan çeyiz parası ödemesi alabilmektedir. Yeni doğum yapmış olan çalışanlarda süt ve bakıcı parası alabilmektedir. Bunları E-devlet üzerinden ya da mobil uygulamadan giriş yaparak kontrol edebilirsiniz. E-devlete girdikten sonra ‘SGK Şahıs’ aramasını yaparak ‘SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama’ seçeneğine tıklayınız. Alabilecek olduğunuz yardımlar burada görülecektir.