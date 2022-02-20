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SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak

Pandemi döneminde maddi zorluklar çeken çalışanlara SGK'dan müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre SGK tarafından anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak.

20 Şubat 2022 Pazar 22:25
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından anne ve babaları sevindiren haber geldi. Yapılan açıklamaya göre devlet, çalışan anne ve babalara toplamda 2 bin 638 lira nakit ödeme yapacak.

Anne ve babalara 2 bin 638 TL nakit ödeme desteği nedir?

SGK, çalışan anne ve babalara yönelik yeni bir düzenleme yaptı. daha önce 2016 yılında anne veya babaya yarım gün çalışma hakkı tanınmıştı. Bu kez ailelere nakit desteği verileceği açıklandı. Pandemi döneminde işsiz kalan ya da maaşını alamayan anne ve babalara, mağduriyet yaşamamaları amacıyla 2 bin 638 lira destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

2 bin 638 TL nakit ödemesi nasıl alınır?

SGK tarafından verilen nakit desteğinden, pandemi sürecinde işsiz kalan ya da maaşını alamayan anne ve babalar faydalanabilmektedir. Çalışan annelerin 2 bin 638 lira destek ödemesi alabilmesi için, pandemi sürecinde işten çıkarılmış ya da maaşını alamıyor olması gerekiyor.

Nakit ödemesinden faydalanabilmek için anne ve babaların öncelikle İŞKUR’a kayıt yaptırması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden başvurusunu gerçekleştiren kişiler, 2 bin 638 TL yardım ödemesini almaya hak kazanırlar.

2 bin 638 TL nakit ödemesi nasıl yapılır?

Başvurunun onaylanmasının ardından anne ve babanın maaşının büyük bir kısmı devlet tarafından, geriye kalan kısmı ise işveren tarafından ödenmektedir. Öneğin; net maaşı 2,324 lira olan bir kişinin bu destekten faydalandığında maaşının 1,476 TL’si devlet tarafından, geriye kalan 1,162 TL’si ise işveren tarafından ödenir.



Son Güncelleme: 20.02.2022 22:25
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Anahtar Kelimeler:
SGKNakit ödeme Desteği
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