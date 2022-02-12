SGK işe girme ve işten ayrılma bildirgesi sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapmanız gereklidir.

SGK işe giriş bildirgesi nedir?

Bu bildirge iş veren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bir bildiridir. Eğer iş veren iş yerine bir çalışan aldıysa bunu SGK’ya bildirmesi gerekir. İşe alınan işçinin işe başlama tarihi gibi bilgilerin olduğu bir bildirge hazırlamalıdır.

İş verenin hazırlayacağı bu belge SGK’ya bildirilmelidir. Bütün işlemleri iş veren yapar. İşçi ise işe giriş bildirgesi sorgulama işlemini online aracılardan yapar.

SGK işten ayrılış bildirgesi nedir?

Çalışan, çalıştığı yer ile ilişiğini keser ve işten ayrılırsa bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesine işten ayrılış bildirgesi denir. Belge Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştığında SGK’da çalışanlar iş ile ilişiğinin kesildiğine dair belge hazırlar. Bu belgeye de işten ayrılış bildirgesi denir.

Bu belgenin hazırlanması için işten ayrılan kişinin iş vereni bu durumu 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir.

SGK işe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır?

Bu sorgulama için iki farklı yol vardır. İki farklı kanalla sorgulama yapılabilir. Bunlar, e-devlet üzerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu intenet sayfası üzerindendir.

SGK işten ayrılış bildirgesi nasıl sorgulanır?

Bu sorgulama için yine iki farklı kanal kullanılabilir. Hem dijital kanallarla hem de İl Sosyal Güvenlik Kurumu merkezleri üzerinden sorgulama yapılabilir. Giriş bilgileri sorgulamanın yapılacağı kanallara göre değişiklik gösterir.

Mesela sorgulamayı e-devlet üzerinden yapacaksanız sisteme girişte istenen T.C kimlik numarası ve şifreyi girmelisiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapacaksanız kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

SSK çıkışı ne zaman görünür?

SSK çıkışlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar bu işlemi E-devlet üzerinden yapabilirler. Bunun yanı sıra aynı işlem SGK’nın intenet sitesinden de yapılabilir. Lakin iş veren belirlenen sürede işten çıkış işlemini SGK’ya bildirmesi gerekmektedir. Bu süre 30 gündür. İş veren iş çıkışını 30 gün içerisinde bildirmelidir. Yapılmadığı takdirde cezai yaptırım uygulanır.

E-devletten işe giriş bildirgesi nasıl alınır?

E-devletten işe giriş bildirgesi alınabilir. SGK tarafından hazırlanan işe giriş bildirgesi iki farklı yoldan alınabilir. Bunlardan biri e-devlettir. Diğer alan ise SGK’nın intenet sayfasıdır.

Kişi e-devletten belge almak için öncelikle giriş yapmalı ve daha sonra SGK sekmesine gitmelidir. Buradan birçok belge temin edilebilir.

E-devletten işten ayrılış bildirgesi nasıl alınır?

Bu belge yine e-devlet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. İşlemi yapmak isteyenler öncelikle gerekli bilgilerle e-devlet sistemine giriş yapmalıdır. Bunun için T.C kimlik numarası ve şifre, intenet bankacılığı giriş bilgileri, cep imza, dijital imza gibi seçenekler bulunmaktadır.

Giriş yaptıktan sonra sorgulama yapılabilir. Sorgulama belgesi PDF haline dönüştürülebilir. Çıktı alabilmek için de öncelikle belgenin bilgisayara indirilmesi gerekir.

İşe giriş yapıldığı nasıl anlaşılır?

Bu durumu SGK’nın intenet sitesinden kontrol etmek mümkündür. Bunun için e-devlet sistemi de kullanılabilir. Lakin bu bildirge sistemde hemen görünmez. Kişinin belli bir süre beklemesi gerekir. Hizmet dökümüne ulaşmak için ise 4A’nın tercih edilmesi gerekmektedir.

SGK işe giriş yapıldığı nasıl öğrenilir?

İşe giriş yapıldığını öğrenmek için dijital kanalların yanı sıra telefon aracılığı ile de bilgi alınabilir. Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait bakanlık iletişim merkezi ile bağlantı kurularak sorgulama yapılabilir.

Alo 170 numaralı hattı arayarak sorgulama yapabilirsiniz. Sesli yanıt sistemi menüsünde yer alan sigortalılık hizmet süresi kategorisine bağlanarak müşteri temsilcisinden bilgi almak mümkündür.

İşten çıkış nedeni nasıl öğrenilir?

Bunu öğrenmek için SGK ile iletişime geçmek gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, işten çıkış nedenlerinin kodlandığı bir sistem kullanılır. Bu sistemde yer alan kodlar, kişinin işten çıkış nedeninin kısaltmasını oluşturur. İşten çıkış kodları 01 numara ile başlayarak 40 numaraya kadar yükselir. Kodu öğrenmek için SGK ile de iletişime geçilebilir, e-devlet üzerinden de öğrenilebilir.

İşten çıkış kodu kaç tanedir?

Bu kodlar kişinin işten neden çıktığını gösterir. Kodlar, kişinin işten çıkış bildirgesinde belirtilir. İşten çıkış nedeni iş veren tarafında SGK’ya bildirilir. Daha sonra SGK bu kodu bildirgeye yansıtır. Kod sayesinde kişi neden işten çıkarıldığını öğrenebilir. BU kodlar toplamda 40 tanedir.

40 numaralı kodun anlamı nedir?

40 numaralı kodun anlamı 696 numaralı KHH ile ilgilidir. 39 ve 40 numaralı işten çıkış kodları kamu işçiliğine geçiş yapanları ilgilendiren bir koddur. KHK ile kamuya geçiş yapan ve artık kamuda çalışacak olan personel için 39 ve 40 numaralı işten çıkış kodları ile bildiriye işlenir.

40 numaralı KHK kamu işçiliğine geçiş yapamayan kişiler için kullanılır. 39 numaralı KHK kodlaması ise kamu işçiliğine geçiş yapan işçiler için kullanılır.

1 numaralı kodun anlamı nedir?

Bu kod deneme süresi iş süreci ile alakalıdır. 1 ve 2 numaralı kodlar kısa süreli işe alınan ve denem amaçlı çalışan kişiler için geçerlidir. Verilen süre dolunca işçinin işten çıkarılması anlamına gelir. İş veren tarafından feshedilme numarası 1; işçi tarafından sözleşmenin feshedilmesi 2 numaralı kod ile numaralandırılır.

Ölüm nedeni ile işten çıkınca verilen kod nedir?

Bu kod 10 numaradır. 4A hizmet dökümünde veya işten çıkış bildirgesinde yer alan 10 numaralı kodun anlamı işçinin vefat ettiğini bildirmek için kullanılır. 10 numaralı kodun yanı sıra 11 numaralı kod da bunun için kullanılır.

Bir işçi eğer iş yerinde, iş kazası sonucu yaşamını yitirirse işten çıkış bildirgesine 11 numaralı kod yazılmaktadır.

Askerlik için işten ayrılınca hangi kod verilir?

Askere gideceği için işten çıkarılan kişiye verilen kod 12’dir. İşten ayrılma nedeni olarak 12 kodunu gören kişilerin, kodun anlamı olarak askerliği kullanması gerekir.

Emekli olanlara hangi kod verilir?

Bu alanla alakalı 3 farklı kod bulunur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik nedeni ile işten çıkış bildirgesi hazırlandığı zaman kullanılan kodlar şunlardır:

8 numaralı kod: emeklilik nedeni ile işten ayrılma

8 numaralı kod: toptan ödeme nedeni ile işten ayrılma

9 numaralı kod: malulen emeklilik

14 numaralı kod: yaş şartı hariç diğer şartları yerine getiren kişilerin emekli olduğunu gösteren kod

SGK emekli işe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

Bu işlem için iş veren tarafından hazırlanacak dokümanın SSK ile paylaşılması gerekmektedir. SGK tarafından emekliler için işe giriş bildirgesi de hazırlanabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olan kişilerin yeni bir yerde sigortalı olarak çalışmasına izin verir lakin bu süreçte emekli aylıklarında kesinti yaşanır.

Sigortada girdi çıktı yapmanın cezası var mı?

Bu durum için belli şartları yerine getirmeyen kişi ve kurumlara ceza kesilir. İş veren tarafından aynı işçi için 1 sene içerisinde iki kere çıkış ve giriş işlemi yapılması yasaktır. İşe giriş ve çıkış bildirgesinin sorgulanması esnasında girdi ve çıktı sayısı da görülür. Sorgulama e- devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinden yapılır.