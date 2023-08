Sadece 3 gün süreniz kaldı! Bunu yapanlar o bankadan 550 TL kazanıyor: Yerinizden kıpırdamadan kazanın

Yapı Kredi, 1 Haziran - 03 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği özel kampanya ile müşterilerine muhteşem fırsatlar sunuyor. Katılımı oldukça kolay olan bu kampanya sayesinde, Yapı Kredi Mobil kullanıcıları yakınlarını bankaya davet ederek değerli puanlar kazanacaklar.

"Referans Et, Ödülleri Kap" Sloganıyla Yapı Kredi, kampanya duyurusunda, "Yakınlarınızı Yapı Kredi Mobil'e davet ederek her biri için 50 TL puan, ayrıca Yapı Kredi'de işlem yapan her yakınınız için ekstra 250 TL puan kazanma şansı yakalayın!" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kampanyanın Detayları İse Şu Şekilde





- Kampanya tarihleri: 1 Haziran - 03 Ağustos 2023

- Davet Etme Yöntemi: Profilim > Yakınınızı Davet Edin > Davet Et

- Referans Kodu Kullanımı: Yapı Kredi Mobil'de müşteri olma sürecinde "Referans Kodu" alanına girilmelidir.

Kolay Adımlarla Puan Kazanın:

- Yapı Kredi Mobil'den kişisel referans kodunuzu paylaşarak yakınlarınızı davet edin.

- Davet ettiğiniz kişi, Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra sizin ve davet ettiğiniz kişinin hesabına 50 TL puan eklenir.

- Davet ettiğiniz kişi, sonraki 30 gün içinde Yapı Kredi kredi kartından tek seferde en az 500 TL harcama yapar veya bir faturasına Otomatik Ödeme Talimatı verir ve bu talimat ile en az bir kere faturası ödenirse, hem size hem de davet ettiğiniz kişiye ekstra 250 TL puan daha kazanma şansı doğar.

Arkadaşlık Günü'ne Özel Bonus:

Unutmayın! 27-03 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlarınızı davet ederek kazanacağınız puanlara ek olarak, sadece bu özel günlerde geçerli olacak ekstra 250 TL puan daha kazanma fırsatı sizleri bekliyor!

Yapı Kredi, bu kampanyasıyla müşterilerine sadece banka işlemleriyle değil, aynı zamanda arkadaşlarıyla paylaşım yaparak da kazanma fırsatı sunuyor. Yakınlarını bankaya davet edenler hem kendilerine hem de davet ettikleri kişilere ödüller kazanacak ve bu süreçte Arkadaşlık Günü'ne özel ekstra bonuslarla daha da keyifli bir deneyim yaşayacaklar. Kampanyadan faydalanmak için müşterilerin kampanya tarihleri arasında davet etme adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır.