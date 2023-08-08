Sadece 10 yıl çalışıp emekli olmak hayal değil! SGK'ya dilekçesiyle gelen emeklilik biletini kapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara yönelik erken emeklilik imkanlarını açıkladı. 10 yıl prim ödemesi yapan kişilere 1800 gün prim şartıyla emeklilik müjdesi verildi. SGK'nın duyurusuna göre, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlayamayan veya tamamlama imkanı olmayan bireyler, belirli şartları sağlayarak erken emeklilik maaşı alma fırsatı elde edebilecekler.





Bu yeni düzenlemeye göre, ilk sigortalılık tarihi önemli bir kriter olarak belirleniyor. Erken yaşlarda sigorta başlatanlar, 10 yıl boyunca düzenli prim ödemesi yapmaları durumunda emeklilik hakkına sahip olacaklar. Yaştan emeklilik şartları da ilk sigortalı olunan tarihe göre çeşitlilik gösterebiliyor. Bu sayede, prim gününü tamamlama imkanı olmayan veya yaş nedeniyle prim ödemesi yapamayan kişiler için de çeşitli alternatifler sunulmuş olacak.

Erken emeklilik imkanının yanı sıra, 3600 gün prim ödemesi ve diğer belirlenen şartları yerine getiren bireyler de belirli durumlarda erken emeklilik hakkı kazanabilecekler. SGK, bu yeni düzenlemelerle emeklilik yaşını beklemek istemeyen ve prim günlerini tamamlamış ancak yaş engeline takılan bireyleri de desteklemeyi amaçlıyor.





Yaştan emeklilik imkanıyla ilgili olarak, 9 Eylül 1981 öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilecekler. Aynı şekilde, 9 Eylül 1976 öncesinde ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilecekler.

Bu yeni düzenlemeler, emeklilik planları yapmak isteyen sigortalı çalışanlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erken emeklilik imkanının genişletilmesiyle, prim günlerini tamamlamış olan bireylerin emeklilik hayalleri daha erken yaşlarda gerçekleşebilecek. Bu düzenlemelerin, emeklilik sistemine ve bireylerin finansal planlamalarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.