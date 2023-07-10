Sabun, tuvalet kağıdı ve şampuan ürünlerine zam geliyor! Hemen marketlere koşun: Etiketler değişecek

Sabun, tuvalet kağıdı ve şampuan ürünlerine zam geliyor! Hemen marketlere koşun: Etiketler değişecek

KDV zamları tuvalet kağıtlarını da etkiledi! İşte yeni fiyatlar...

Yeni zamlarla beraber, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi günlük ihtiyaçlarımızın fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. Son bilgilere göre, hijyen ve temizlik ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye yükseltildi. Bu değişiklik, ürünlerin fiyatlarına önemli bir zam olarak yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında alınan bu karar, resmi gazetede yayımlanarak duyuruldu. Artık sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin vergi oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Bu durum, bu ürünlerin fiyatlarının önemli ölçüde artmasına sebep olacak.

tuvalet kağıdı

Ancak, kararda yer alan diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri gibi ürünlerin vergi oranı düşük KDV diliminde bırakıldı. Bu ürünler için vergi oranında bir değişiklik yapılmayacak.

Yapılan karar, pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ürünlere ihtiyacı olanlar için zam öncesinde alışveriş yapmak önemli olabilir. Yakın zamanda bu ürünlerin fiyatlarında artış bekleniyor, bu yüzden gereksinimleri olanların bu zamandan önce stok yapmaları tavsiye ediliyor. Bu zamlar, tüketici fiyatlarına doğrudan etki edeceği için halk arasında endişe yaratmış durumda.

Ekonomi
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