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Rusya-Ukrayna krizi doğalgaz fiyatlarına yansıdı! Yüzde 35 zam..

Rusya ile Ukrayna arasında askeri harekatının başlaması ile birlikte Avrupa'daki doğalgaz fiyatları da değişti. Kriz nedeniyle fiyatlara yüzde 35 zam yapıldı.

25 Şubat 2022 Cuma 13:35
Rusya-Ukrayna krizi doğalgaz fiyatlarına yansıdı! Yüzde 35 zam..
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Almanya’nın Rus gazını taşıyacak olan 'Kuzey Akım 2' projesiyle ilgili onay sürecini askıya aldığını duyurması sonrası Rusya'dan bu yaptırım kararına karşılık olarak bu kararın Avrupalıların doğalgazı zamlı olarak kullanacağı anlamını taşıdığı bilgisi paylaşılmıştı.

Bir kaç gündür Rusya  ile Ukrayna arasındaki zirveye çıkan gerginlik bugünden itibaren işgal operasyonuna geçerken bu askeri operasyonlar petrol ve altının yanı sıra doğalgaz fiyatlarını da etkiledi. 

24 Şubat günü brent petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar çıkarken Avrupa'da en fazla derinliğe sahip olan ve merkezi Hollanda'da bulunan sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'nin Mart ayına ilişkin vadeli kontrat fiyatlarının yüzde 35 gibi bir artışla 120 Euro’ya kadar yükseldiği bildirildi. Bu da Avrupadaki doğalgaz fiyatlarına yüzde 35 zam olarak yansıyacağı anlaşılıyor.



Son Güncelleme: 25.02.2022 13:35
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Rusya Ukrayna SavaşıAvrupada DoğalgazYüzde 35 ZamDoğalgaz Zammı
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