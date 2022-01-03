İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor

Korona virüsün artmasıyla birlikte vatandaş ekonomik yönden zor zamanlar geçiriyor. Ölen kişiler için devlet destekli SGK müdürlükleri kapsamında 900 TL cenaze ödemesi gerçekleştiriyor. Peki bu devletin sağlamış olduğu maddi destekten kimler faydalanabiliyor? Konunun içeriğiyle ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

03 Ocak 2022 Pazartesi 17:01
Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor
Takip Et:

SGK tarafından sağlanan 900 TL devlet yardımından kimler yararlanabiliyor? Vatandaşların dünya genelini saran korona virüs kapsamında bir hayli kötüye giden ekonomik durumları için SGK tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 900 TL maddi destek yardımı yapılıyor. 

Yapılan bu devlet desteği ödemesinin içeriği "cenaze ödemesi" olarak belirlenmiştir. Koşullar için uygunluğu onaylanan herkese cenaze ödemesi para desteği yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda aranan şartlar arasında, ölen kişinin daha önceden sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Yapılan cenaze yardımı, 900 TL şeklinde belirleniyor. 

Ölen kişi bekar ise para, anne veya babasına; onlar da yoksa kardeşine ödeme yapılması gerektiği belirtiliyor. 

Kişiler Hangi Şartlarda Bu Ödemeden Yararlanabiliyorlar

-İş kazası geçirmesi sonrası veya meslek hastalığına yakalanıp ölmesi sonucunda ödeme yapılıyor.

-Sürekli biçimde iş göremezlik raporu olan ve iş göremezlik maaşı alan vatandaşlar için ödeme yapılıyor veya yaşlılık aylığı alırken ölen kişiler için ödeme yapılıyor. 

Bunlar için gerekli olan belgeler ise cenaze yardımı talep dilekçesi, vefat eden kişinin ölüm belgesi, vefat eden kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe yazıldıktan sonra mutlaka onaylatılması gerekiyor. En son SGK Müdürlüğü'ne giderek başvuru işlemini gerçekleştirmiş oluyorlar. 


Son Güncelleme: 03.01.2022 17:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGK 900 Tl ödemesiCenaze ödemesi Kaç TlKimler Cenaze ödemesi Alabilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağkur borç sildirme başvuruları başladı! Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?
Bağkur borç sildirme başvuruları başladı! Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
SSK,Bağ-Kur ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?
SSK,Bağ-Kur ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?

Popüler Haberler

My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman
Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?
İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?
4 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Ocak Salı at yarışı programı
BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
TJK 3 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bağkur borç sildirme başvuruları başladı! Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?
Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?
Rüyada kavga etmenin anlama nedir? Rüyada tanıdığı birisiyle kavga etmek ne anlama gelir?
Diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları maaşı ne kadar? Diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları ne iş yapar?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Vivo animasyon filminin konusu nedir?
Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) ne kadar maaş alır? Alçı dekorasyoncu İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Control Z Netfix dizisi konusu nedir ve yorumu
Görülmüştür filminin konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.