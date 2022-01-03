Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor

SGK tarafından sağlanan 900 TL devlet yardımından kimler yararlanabiliyor? Vatandaşların dünya genelini saran korona virüs kapsamında bir hayli kötüye giden ekonomik durumları için SGK tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 900 TL maddi destek yardımı yapılıyor.

Yapılan bu devlet desteği ödemesinin içeriği "cenaze ödemesi" olarak belirlenmiştir. Koşullar için uygunluğu onaylanan herkese cenaze ödemesi para desteği yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda aranan şartlar arasında, ölen kişinin daha önceden sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Yapılan cenaze yardımı, 900 TL şeklinde belirleniyor.

Kişiler Hangi Şartlarda Bu Ödemeden Yararlanabiliyorlar

Ölen kişi bekar ise para, anne veya babasına; onlar da yoksa kardeşine ödeme yapılması gerektiği belirtiliyor.

-İş kazası geçirmesi sonrası veya meslek hastalığına yakalanıp ölmesi sonucunda ödeme yapılıyor.

-Sürekli biçimde iş göremezlik raporu olan ve iş göremezlik maaşı alan vatandaşlar için ödeme yapılıyor veya yaşlılık aylığı alırken ölen kişiler için ödeme yapılıyor.

Bunlar için gerekli olan belgeler ise cenaze yardımı talep dilekçesi, vefat eden kişinin ölüm belgesi, vefat eden kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe yazıldıktan sonra mutlaka onaylatılması gerekiyor. En son SGK Müdürlüğü'ne giderek başvuru işlemini gerçekleştirmiş oluyorlar.