Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..

Lise dönemi içerisinde yapılan ve eğitim öğretim sürecinde öğrendikleri tüm teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi için öğrencilere saplanılan staj imkanında genel olarak çalışma ortamını tanıyarak hem iş hayatına alışıyorlar hem de tecrübe kazanıyorlar. Deneysel öğrenme yolu olarakda bilinen staj döneminde devlet zorunlu staj dönemi sürecinde işletmeler, iş yerlerinde istihdam eden stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u oranında bir ücret vermesi gerekiyor.

yılı için belirlenen asgari ücret miktarında yaşanan artış, staj ödemelerine de yansıtıldı. Buna göre, Ocak ayı itibariyle tüm zorunlu stajyer alan işletmeler staj yapan öğrencilere asgari olarak tam 1276.02 TL ödemek zorunda.

Alınan yeni karar gereği, 2022 yılı içerisinde çalışan sayısı 20'den az olarak görülen işyerlerine devletten gelecek olan staj desteği 850.68 TL olarak belirlenirken, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerine verilecek destekte 425.34 TL oldu.